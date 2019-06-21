Тендерное сопровождение!

Обеспечу полное тендерное сопровождение в государственных, муниципальных и коммерческих закупках под ключ. В полное сопровождение входит все, начиная от получения электронной подписи, налаживания контакта с заказчиком по определенной закупке и до возврата обеспечения контракта. Вам просто нужно будет исполнить контракт и получить свою прибыль.

Возможна и работа по отдельным этапам:

1. Получение электронной подписи для участия в торгах.

2. Поиск торгов по вашему виду деятельности.

3. Аккредитация на электронных торговых площадках.

4. Составление первых и вторых частый заявок.

5. Участие в аукционе.

6. Заключение контракта.

7. Помощь в получении банковской гарантии и тендерного займа.

8. Написания жалоб в УФАС, представительство.

Рынок госзакупок на сегодняшний день занимает львиную долю продаж в нашей стране, что составляет около 80% от всех продаж. Если вы хотите расширить вашу клиентскую базу и увеличить свой доход в разы, тогда вам пора начать участвовать и побеждать.

Отдельный подход к каждому клиенту.