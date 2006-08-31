teplyashin

Тепляшин Денис Вячеславович
Образование
основное
2002 - Московская государственная академия приборостроения и информатики Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
Бакалавр
2003 - Московская государственная академия приборостроения и информатики Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
Инженер
Профессиональный опыт
Сентябрь 2006г. - Настоящее время.
Right Hemisphere Ltd. - Auckland New Zealand.
Software engineer
Февраль 2005г. - Апрель 2006г.
ООО "СТЭП"
руководитель проектов
Управление проектами в области разработки компьютерных игр, переговоры с издателями, работа с аутсорсерами, контроль работы программистов и 3D моделлеров, ведение переговоров и презентаций. Внедрение системы управления предприятием "Мотив".
Опыт пяти завершенных проектов в данной компании.
Январь 2004г. - Февраль 2005г.
ООО "Адрем"
руководитель проектов / руководитель отдела
Руководство отделом разработки компьютерных игр, ведение переговоров с издателями, поиск новых направлений развития. За время работы на данной должности, начал и завершил два проекта, и заключил соглашение с издателем на разработку проекта по лицензии "Ночной дозор".
Июль 2002г. - Февраль 2003г.
ЗАО "Трейднет" в должности старшего программиста.
Участие в разработке игры жанра стратегии в реальном времени.
В частности мной выполнены следующие работы:
- разработан модуль скелетной анимации персонажей;
- разработан plugin для 3D Studio Max для экспорта данных анимации;
- разработан модуль отображения трахмерных ландшафтов, а также их
освещения при помощи алгоритма ray-casting (при разработке так же
использовались пиксельные шейдеры для текстурирования, и алгоритм ROAM для детализации ландшафта);
- разработана общая структура движка, а также система обмена сообщениями между модулями.
Апрель 2002г. - Июль 2002г.
Выполнение заказов по разработке shareware игровых программ.
- Разработка игры Amazing Blocks II (http://www.tetrize.com/) при
разработке использованы: Visual C++, Direct3D, DirectAudio, DirectInput).
- Разработка игры SpaceXonix (http://www.xdgames.com/games/SpaceXonix/index.html)
при разработке использованы: Visual C++, DirectDraw, DirectAudio, DirectInput);
Апрель 2001г. - Июль 2002г.
Московская Государственная Академия приборостроения и информатики.
Участие в создании программы математического моделирования методом конечных
элементов. В частности мной разработан модуль построения сечения трехмерного
тела и модуль расчета лучистого теплообмена (Visual C++, OpenGl, MFC, Assembler).
При помощи данных модулей было выполнено несколько расчетов для системы охлаждения
ракетных двигателей разрабатываемых РКК "Энергия".
Разработка дополнительного модуля интерполяции по методу Ньютона
для системы MathCad. Написана и опубликована статья по алгоритмам трассировки лучей.
Ноябрь 2000г. - Август 2001г.
Фирма "Мастерлист" в должности программиста.
Выполняемые обязанности: участие в создании интернет-каталога www.oko.ru.
- создание форума для сайтов www.oko.ru, beatles.oko.ru, www.vetka.ru (PHP, MySql);
- создание системы поиска по содержимому каталога (Java, PHP,MySql, Linux);
- создание движка для сайта www.darkhorse.ru (PHP, MySql);
- создание системы голосования для сайта www.vetka.ru (PHP, MySql);
- создание системы удаленного администрирования метапоисковой машины (Perl, PHP, Linux);
- создание программы индексации содержимого каталога (C++, Java, JDBC, MySql, Linux);
- создание системы администрирования каталога и работы с удаленными референтами (Java, JDBC, MySql, Linux);
- создание программы рассылки электронной почты (Java, JavaMail, Linux).
- создание почтового робота (Java, JavaMail, Linux);
- создание чата для сайтов www.oko.ru, beatles.oko.ru, www.vetka.ru (JSP, Resin, Linux);
- и т. п. различные работы на PHP, Perl, Java.
Август 1999г. - Ноябрь 2000г.
Фирма "Престиж" в должности программиста.
Выполняемые обязанности: написание части программы моделирования поведения камеры наблюдения
в зависимости от ее расположения и параметров объектива (Borland C++), поддержание WEB-сайта
http://www.aha.ru/~gas, изменение и дополнение разделов сайта, написание скриптов (JavaScript, Perl).
За время работы дополнительно к основным обязанностям создал с нуля сайты: http://iportnov.chat.ru,
Август 1998г. - Август 1999г.
Российский институт по связям с общественностью в должности программиста.
Выполняемые обязанности: HTML-верстка некоторых разделов сайта института, консультации по программному
обеспечению и его настройка.
Дополнительная информация:
Языки
английский: технический
Ключевые навыки:
- Руководство проектами;
- Работа в экстремальных условиях сжатых сроков;
- Способность находить пути выхода из кризиса;
- Ведение переговоров;
- Презентации продуктов компании;
- Опыт работы с системой управления компанией "Мотив";
- Опыт внедрения системы управления предприятием.
Языки программирования: C/C++, Assembler, LUA, Java, JSP, PHP, Perl, SQL, JavaScript, Pascal.
Среды разработки: Visual C++ 6.0/7.2, Visual SourceSafe, GCC, KDevelop, C++ Builder,
Numega BoundsChecker, Intel VTune.
Технологии: DirectX, OpenGl, Pixels Shader Assembler, HLSL, 3D Studio Max SDK, MFC, ODBC, GCC, Qt,
MySql API, Resin, JDBC.
Алгоритмы: ROAM, Quadtree, Octtree, BSP, Ray-casting, Ray-tracing, Vertex blending, Vertex tweening.
Графика: 3D Studio Max, Adobe Photoshop.
Среды проектирования: Rathional Rose, Miscrosoft Project.
Иностранные языки: Английский технический.
Дополнительные навыки: Опыт работы с физическими движками.