teplyashin

Тепляшин Денис Вячеславович

Образование

основное

2002 - Московская государственная академия приборостроения и информатики Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.

Бакалавр

2003 - Московская государственная академия приборостроения и информатики Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.

Инженер

Профессиональный опыт

Сентябрь 2006г. - Настоящее время.

Right Hemisphere Ltd. - Auckland New Zealand.

Software engineer

Февраль 2005г. - Апрель 2006г.

ООО "СТЭП"

руководитель проектов

Управление проектами в области разработки компьютерных игр, переговоры с издателями, работа с аутсорсерами, контроль работы программистов и 3D моделлеров, ведение переговоров и презентаций. Внедрение системы управления предприятием "Мотив".

Опыт пяти завершенных проектов в данной компании.

http://www.stepgames.ru

Январь 2004г. - Февраль 2005г.

ООО "Адрем"

руководитель проектов / руководитель отдела

Руководство отделом разработки компьютерных игр, ведение переговоров с издателями, поиск новых направлений развития. За время работы на данной должности, начал и завершил два проекта, и заключил соглашение с издателем на разработку проекта по лицензии "Ночной дозор".

http://www.psychocraft.ru

Июль 2002г. - Февраль 2003г.

ЗАО "Трейднет" в должности старшего программиста.

Участие в разработке игры жанра стратегии в реальном времени.

В частности мной выполнены следующие работы:

- разработан модуль скелетной анимации персонажей;

- разработан plugin для 3D Studio Max для экспорта данных анимации;

- разработан модуль отображения трахмерных ландшафтов, а также их

освещения при помощи алгоритма ray-casting (при разработке так же

использовались пиксельные шейдеры для текстурирования, и алгоритм ROAM для детализации ландшафта);

- разработана общая структура движка, а также система обмена сообщениями между модулями.

Апрель 2002г. - Июль 2002г.

Выполнение заказов по разработке shareware игровых программ.

- Разработка игры Amazing Blocks II (http://www.tetrize.com/) при

разработке использованы: Visual C++, Direct3D, DirectAudio, DirectInput).

- Разработка игры SpaceXonix (http://www.xdgames.com/games/SpaceXonix/index.html)

при разработке использованы: Visual C++, DirectDraw, DirectAudio, DirectInput);

Апрель 2001г. - Июль 2002г.

Московская Государственная Академия приборостроения и информатики.

Участие в создании программы математического моделирования методом конечных

элементов. В частности мной разработан модуль построения сечения трехмерного

тела и модуль расчета лучистого теплообмена (Visual C++, OpenGl, MFC, Assembler).

При помощи данных модулей было выполнено несколько расчетов для системы охлаждения

ракетных двигателей разрабатываемых РКК "Энергия".

Разработка дополнительного модуля интерполяции по методу Ньютона

для системы MathCad. Написана и опубликована статья по алгоритмам трассировки лучей.

Ноябрь 2000г. - Август 2001г.

Фирма "Мастерлист" в должности программиста.

Выполняемые обязанности: участие в создании интернет-каталога www.oko.ru.

- создание форума для сайтов www.oko.ru, beatles.oko.ru, www.vetka.ru (PHP, MySql);

- создание системы поиска по содержимому каталога (Java, PHP,MySql, Linux);

- создание движка для сайта www.darkhorse.ru (PHP, MySql);

- создание системы голосования для сайта www.vetka.ru (PHP, MySql);

- создание системы удаленного администрирования метапоисковой машины (Perl, PHP, Linux);

- создание программы индексации содержимого каталога (C++, Java, JDBC, MySql, Linux);

- создание системы администрирования каталога и работы с удаленными референтами (Java, JDBC, MySql, Linux);

- создание программы рассылки электронной почты (Java, JavaMail, Linux).

- создание почтового робота (Java, JavaMail, Linux);

- создание чата для сайтов www.oko.ru, beatles.oko.ru, www.vetka.ru (JSP, Resin, Linux);

- и т. п. различные работы на PHP, Perl, Java.

Август 1999г. - Ноябрь 2000г.

Фирма "Престиж" в должности программиста.

Выполняемые обязанности: написание части программы моделирования поведения камеры наблюдения

в зависимости от ее расположения и параметров объектива (Borland C++), поддержание WEB-сайта

http://www.aha.ru/~gas, изменение и дополнение разделов сайта, написание скриптов (JavaScript, Perl).

За время работы дополнительно к основным обязанностям создал с нуля сайты: http://iportnov.chat.ru,

http://newkavkaz.chat.ru.

Август 1998г. - Август 1999г.

Российский институт по связям с общественностью в должности программиста.

Выполняемые обязанности: HTML-верстка некоторых разделов сайта института, консультации по программному

обеспечению и его настройка.

Дополнительная информация:

Языки

английский: технический

Ключевые навыки:

- Руководство проектами;

- Работа в экстремальных условиях сжатых сроков;

- Способность находить пути выхода из кризиса;

- Ведение переговоров;

- Презентации продуктов компании;

- Опыт работы с системой управления компанией "Мотив";

- Опыт внедрения системы управления предприятием.

Языки программирования: C/C++, Assembler, LUA, Java, JSP, PHP, Perl, SQL, JavaScript, Pascal.

Среды разработки: Visual C++ 6.0/7.2, Visual SourceSafe, GCC, KDevelop, C++ Builder,

Numega BoundsChecker, Intel VTune.

Технологии: DirectX, OpenGl, Pixels Shader Assembler, HLSL, 3D Studio Max SDK, MFC, ODBC, GCC, Qt,

MySql API, Resin, JDBC.

Алгоритмы: ROAM, Quadtree, Octtree, BSP, Ray-casting, Ray-tracing, Vertex blending, Vertex tweening.

Графика: 3D Studio Max, Adobe Photoshop.

Среды проектирования: Rathional Rose, Miscrosoft Project.

Иностранные языки: Английский технический.

Дополнительные навыки: Опыт работы с физическими движками.