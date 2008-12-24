Год рождения: 1984 г.
Работаю в рекламном бизнесе 7 лет.
Последние годы работаю в крупных рекламных фирмах:
директором и pr-директорм.
Образование:
1996-2001 гг. школа имени Грина (технологический класс)
1999-2001 гг. Кировский Авиационный Техникум (экономист)
2001-2004 гг. Московский Гуманитарно Экономический Институт КФ
Специальность: дизайн
Специализация: графический дизайн
2001-2003 гг. частные занятия в мастерских художников: Пестова, Ярковского, Кардакова
Опыт работы:
2008г – наст. время "Топ-Медиа" (размещение рекламы на «Первом», «Россия», «EuroNews»)
Должность: pr-директор
2008г – наст. время Группа Авторского Дизайна «GRAD» (ООО «ТСХ»)
Должность: директор
2007–2008гг. ООО «Креатив Бюро ТСХ» (рекламное агентство полного цикла)
Должность: директор
2001-2007 гг.:
1. ЦУМ (помощник дизайнера)
2. Центр оперативной печати «Сатурн» (дизайнер)
3. Рекламное агентство «Листел» (дизайнер – art_директор)
4. Типография «ОРМА» (дизайнер)
5. Рекламное агентство «Tom Garret» (дизайнер)
6. Мебельный салон «Анна» (конструктор и art_директор)
7. Страховая компания «Росгосстрах» (финансовый консультант, начальник страхового отдела)
8. Издательский дом «НОРМА» (дизайнер)
Дополнительные сведения:
Член Творческого союза художников России и Международной Федерации художников
Член Профессионального союза художников России (категория 6B)
Председатель молодежного отделения ТСХ г. Киров
Заместитель начальника Казачьей историко-патриотической военной студии им. атамана Платова
Творческие достижения:
2000г. – настенная роспись актового зала школы №3
2002г. – настенные росписи учебно-методического центра занятости населения по Кировской области
2005г. – персональная выставка «Вятка столбовая» (ДК Молодежи)
2005г. – участие в выставке живописи и графике (музей им. Васнецовых)
2006-2007гг. – написание серии икон (Русские Воины)
2008г. – концептуальная выставка «Град идей – Граду Вятке» (выставочный зал ЦИРКа)
Личные качества: исполнительность, ответственность, инициативность, умение вести переговоры на всех уровнях, постоянное повышение профессионального уровня, творческий подход к делу, креативность, коммуникабельность.
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