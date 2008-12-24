Год рождения: 1984 г.

Работаю в рекламном бизнесе 7 лет.

Последние годы работаю в крупных рекламных фирмах:

директором и pr-директорм.

Образование:

1996-2001 гг. школа имени Грина (технологический класс)

1999-2001 гг. Кировский Авиационный Техникум (экономист)

2001-2004 гг. Московский Гуманитарно Экономический Институт КФ

Специальность: дизайн

Специализация: графический дизайн

2001-2003 гг. частные занятия в мастерских художников: Пестова, Ярковского, Кардакова

Опыт работы:

2008г – наст. время "Топ-Медиа" (размещение рекламы на «Первом», «Россия», «EuroNews»)

Должность: pr-директор

2008г – наст. время Группа Авторского Дизайна «GRAD» (ООО «ТСХ»)

Должность: директор

2007–2008гг. ООО «Креатив Бюро ТСХ» (рекламное агентство полного цикла)

Должность: директор

2001-2007 гг.:

1. ЦУМ (помощник дизайнера)

2. Центр оперативной печати «Сатурн» (дизайнер)

3. Рекламное агентство «Листел» (дизайнер – art_директор)

4. Типография «ОРМА» (дизайнер)

5. Рекламное агентство «Tom Garret» (дизайнер)

6. Мебельный салон «Анна» (конструктор и art_директор)

7. Страховая компания «Росгосстрах» (финансовый консультант, начальник страхового отдела)

8. Издательский дом «НОРМА» (дизайнер)

Дополнительные сведения:

Член Творческого союза художников России и Международной Федерации художников

Член Профессионального союза художников России (категория 6B)

Председатель молодежного отделения ТСХ г. Киров

Заместитель начальника Казачьей историко-патриотической военной студии им. атамана Платова

Творческие достижения:

2000г. – настенная роспись актового зала школы №3

2002г. – настенные росписи учебно-методического центра занятости населения по Кировской области

2005г. – персональная выставка «Вятка столбовая» (ДК Молодежи)

2005г. – участие в выставке живописи и графике (музей им. Васнецовых)

2006-2007гг. – написание серии икон (Русские Воины)

2008г. – концептуальная выставка «Град идей – Граду Вятке» (выставочный зал ЦИРКа)

Личные качества: исполнительность, ответственность, инициативность, умение вести переговоры на всех уровнях, постоянное повышение профессионального уровня, творческий подход к делу, креативность, коммуникабельность.