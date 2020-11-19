2d/3d анимация рекламных креативов и монтаж видеороликов для продвижения Вашего бизнеса

Работаю в сфере анимации более 2-х лет.

В основном реклама услуг и продукции + анимация логотипов, афиш и тд.

Совмещаю 2d и 3d графику.

Инструменты : Cinema 4d + After effects

Также: Photoshop / Illustrator