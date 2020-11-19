2d/3d анимация рекламных креативов и монтаж видеороликов для продвижения Вашего бизнеса
Работаю в сфере анимации более 2-х лет.
В основном реклама услуг и продукции + анимация логотипов, афиш и тд.
Совмещаю 2d и 3d графику.
Инструменты : Cinema 4d + After effects
Также: Photoshop / Illustrator
Портфолио
- Fire / Cinema 4d90 просмотров
- Креатив для TasLife99 просмотров
- 3d анимация заставки для Pari Match95 просмотров
- Анимация лого для EAT EASY UA65 просмотров
- Креатив для онлайн казино108 просмотров
- BOOM126 просмотров
- Yan Stepanenko91 просмотр
- Анимация лого сarhartt107 просмотров
- 3d анимация логотипа для телеканала60 просмотров
- 2d креатив для Pari Match39 просмотров
Анимация
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$10/час
от $10от 2 часов
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