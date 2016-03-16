Услуги системного администратора

С большим удовольствием за материальное вознаграждение помогу вам решить любые вопросы связанные с администрирование серверов и рабочих станций под управлением OS Linux/Windows. Опыт работы системным администратором 12 лет (на самых разных направлениях).

Помимо администрирования, могу доработать или написать с нуля скрипты и законченные приложения на Bash/Python.

Более подробно о реализованных проектах можно посмотреть на моем сайте.

Мои контакты для связи:

Скайп: online.tech-support

Эл. почта: [email protected]

On-line заявка: http://th22.info/main/ostavit-zayavku/

Моб. тел: +7-(952)-006-80-67