Услуги системного администратора
С большим удовольствием за материальное вознаграждение помогу вам решить любые вопросы связанные с администрирование серверов и рабочих станций под управлением OS Linux/Windows. Опыт работы системным администратором 12 лет (на самых разных направлениях).
Помимо администрирования, могу доработать или написать с нуля скрипты и законченные приложения на Bash/Python.
Более подробно о реализованных проектах можно посмотреть на моем сайте.
Мои контакты для связи:
Скайп: online.tech-support
Эл. почта: [email protected]
On-line заявка: http://th22.info/main/ostavit-zayavku/
Моб. тел: +7-(952)-006-80-67
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