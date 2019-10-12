thehenryshaw

Frontend-разработчик

Доброго времени суток. Позвольте рассказать немного о себе как об исполнителе.

Обещаю, я буду краток : )

Я умею и люблю программировать.

Я соблюдаю сроки.

Взявшись за работу, я довожу дело до конца. Я не привык отлынивать от задач. Ведь что хорошо заказчику, то хорошо и исполнителю.

Сложность задачи меня не пугает, а наоборот, вызывает больше интереса.

Мне интересны разнообразные проекты, но в данный момент я сосредоточен на создании лендингов.

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Мой стек включает в себя основные технологии, а именно:

- HTML5

- CSS3

- JavaScript

Так же я имею опыт работы с Bootstrap, Less, Sass, PHP и JQuery.

Я не работаю с CMS.

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В заключении я хочу сказать, что пишу кроссбраузерный , адаптивный , семантичный и чистый код .

Надеюсь моя кандидатура Вас заинтересовала, и так же надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.