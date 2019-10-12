thehenryshaw

Frontend-разработчик
Доброго времени суток. Позвольте рассказать немного о себе как об исполнителе.
Обещаю, я буду краток : )
- Я умею и люблю программировать.
- Я соблюдаю сроки.
- Взявшись за работу, я довожу дело до конца. Я не привык отлынивать от задач. Ведь что хорошо заказчику, то хорошо и исполнителю.
- Сложность задачи меня не пугает, а наоборот, вызывает больше интереса.
- Мне интересны разнообразные проекты, но в данный момент я сосредоточен на создании лендингов.
Мой стек включает в себя основные технологии, а именно:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
Так же я имею опыт работы с Bootstrap, Less, Sass, PHP и JQuery.
Я не работаю с CMS.
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В заключении я хочу сказать, что пишу кроссбраузерный, адаптивный, семантичный и чистый код.
Надеюсь моя кандидатура Вас заинтересовала, и так же надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
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