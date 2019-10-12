thehenryshaw

Игорь thehenryshaw

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Frontend-разработчик

Доброго времени суток. Позвольте рассказать немного о себе как об исполнителе.

Обещаю, я буду краток : )

  • Я умею и люблю программировать.
  • Я соблюдаю сроки.
  • Взявшись за работу, я довожу дело до конца. Я не привык отлынивать от задач. Ведь что хорошо заказчику, то хорошо и исполнителю.
  • Сложность задачи меня не пугает, а наоборот, вызывает больше интереса.
  • Мне интересны разнообразные проекты, но в данный момент я сосредоточен на создании лендингов.
-----

Мой стек включает в себя основные технологии, а именно:

- HTML5

- CSS3

- JavaScript

Так же я имею опыт работы с Bootstrap, LessSass, PHP и JQuery.

Я не работаю с CMS.

-----

В заключении я хочу сказать, что пишу кроссбраузерный, адаптивный, семантичный и чистый код.

Надеюсь моя кандидатура Вас заинтересовала, и так же надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.