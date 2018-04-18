theodore64

Видеомонтаж на профессиональном уровне, знания компьютерной графики и свободное владение английским языком.

Здравствуйте!

Меня зовут Фёдор.

Я в течении двух лет занимаюсь видеомонтажом на профессиональном уровне, и сейчас осваиваю компьютерную графику.

Также я изучаю английский 10 лет с носителем языка с письменной и разговорной практикой.

Вы можете заказать чего угодно связанное с видеомонтажом: от нарезки вашего утренника до рекламы со сложными видеоэффектами и 3D моделями, перевод ваших фильмов/видео/блогов/сайтов и т.д. на английский язык.

Я стараюсь всегда быть на сайте и отвечаю максимум за день после вашего запроса.

Удачи!