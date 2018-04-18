theodore64

Видеомонтаж на профессиональном уровне, знания компьютерной графики и свободное владение английским языком.
Здравствуйте!
Меня зовут Фёдор.
Я в течении двух лет занимаюсь видеомонтажом на профессиональном уровне, и сейчас осваиваю компьютерную графику.
Также я изучаю английский 10 лет с носителем языка с письменной и разговорной практикой.
Вы можете заказать чего угодно связанное с видеомонтажом: от нарезки вашего утренника до рекламы со сложными видеоэффектами и 3D моделями, перевод ваших фильмов/видео/блогов/сайтов и т.д. на английский язык.
Я стараюсь всегда быть на сайте и отвечаю максимум за день после вашего запроса.
Удачи!
Действие аккаунта приостановлено!