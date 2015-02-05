Опыт работы в бизнес-консалтинге 5 лет
- 2010 г. академия им. Плеханова. повышение квалификации по
специальности предпринимательская деятельность
- 2010 год Гарант-Сервис. Бизнес тренер Уральского федерального округа
- С 2011 по 2014 год более 1000 обученных маркетологов в закрытой школе маркетинга
- 2014 год. Более 60 000 подписчиков закрытой школы маркетинга
Более 150 обучающих семинаров за 4 года работы
- 2011-2013 г.г. Тренинговый клуб НЛПятница, Тренинговый центр Прайд.
- 2014 г. Директор по маркетингу LandingPage.bz
- 2014 г. Приглашенный спикер в закрытую школу маркетинга Резонанс
2014 г. создание компании Гоьфстрим Маркетинг
1000 кампаний за 3 года работы в контекстной рекламе
- 2 года при ведении первого клиента Оценочной компании, достигли конверсии сайта в 56%
- 4 из 5 первых клиентов продолжают сотрудничество по сей день
- 5500 заявок/месяц в нише продажа двигателей за счет консалтинга от Гольфстрим Маркетинг
- 3280 заявок/месяц в нише продажа собак и снижение цены клика в 2 раза за счет консалтинга