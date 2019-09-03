timofeikubyshin

Веб-программист

Cool Freelancer, занимаюсь веб-разработкой давненько, уже года 3 как. За деньгами не гоняюсь, поэтому за работу беру немного. Выполню любой ваш каприз, требование (разумное конечно).

Создаю сайты (и под ключ), мои навыками: html, css, javascript, java, c# (frontend, backend). Советую посмотреть и заценить мои работы на моем сайте.

Если у вас будут какие-то проблемы с публикацией сайта, я возьмусь и за эту работу. А теперь Вы можете связаться со мной, жду ваше письмо.