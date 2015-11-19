Здравствуйте, уважаемые клиенты!
Меня зовут Тимофей.
Делаю простые, интересные макеты, которые решают поставленные перед ними задачи! Дорого, качественно, в срок!
Оказываю поддержку на протяжении всего сотрудничества.
Нахожусь онлайн в рабочее время (+5 к МСК).
Соблюдаю сроки, ориентирован на долгосрочное сотрудничество.
Оперативно отвечу на все вопросы возникшие в процессе работы
Предоставляю скидки постоянным клиентам.
Преимущества:
- Ко всем проектам отношусь с полной отдачей, провожу анализ конкурентов, создаю дизайн, полностью уникальный, который решает поставленные перед ним задачи.
- Поддержка после сдачи работы и внесение правок по требованию на этапе верстки (не забиваю на клиентов, довожу работу до конца)
- Всегда на связи в рабочее время, скайп, icq, электронная почта, соц. сети.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту, реализую ваши идеи в рабочие проекты.
- При роботе со мной будут приятные бонусы)
- При отсутствии ТЗ помогу сформулировать конкретную задачу.
Что я предлагаю:
- Уникальный (не шаблонный) дизайн сайтов
- Лендинги
- Баннеры
- Логотипы
- Визитки
Стоимость моих услуг:
Дизайн главной страницы - 3500 рублей.
Внутренняя страница - от 1000 рублей.
Лендинг - от 4000 рублей.
Логотип - 1500 рублей.
Визитки - 2000 рублей.
Система расчета:
Webmoney: R247069291748
Яндекс кошелек: 410013494337671
Сбербанк: 4276 1600 1416 1591
Citibank: 4277 6066 8892 8581
Tinkoff Bank: 5213 2437 3173 0097
Контакты:
Skype: tim2016667
ICQ: 666666937
WhatsApp: +79324709829
E-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008794726351