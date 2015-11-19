Разрабатываю уникальный (не шаблонный) дизайн сайтов, лендингов, логотипов, визитных карт, по примерам в портфолио, дорого, соблюдаю сроки.

Здравствуйте, уважаемые клиенты!

Меня зовут Тимофей.

Делаю простые, интересные макеты, которые решают поставленные перед ними задачи! Дорого, качественно, в срок!

Оказываю поддержку на протяжении всего сотрудничества.

Нахожусь онлайн в рабочее время (+5 к МСК).

Соблюдаю сроки, ориентирован на долгосрочное сотрудничество.

Оперативно отвечу на все вопросы возникшие в процессе работы

Предоставляю скидки постоянным клиентам.

Преимущества:

Ко всем проектам отношусь с полной отдачей, провожу анализ конкурентов, создаю дизайн, полностью уникальный, который решает поставленные перед ним задачи.

Поддержка после сдачи работы и внесение правок по требованию на этапе верстки (не забиваю на клиентов, довожу работу до конца)

Всегда на связи в рабочее время, скайп, icq, электронная почта, соц. сети.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, реализую ваши идеи в рабочие проекты.

При роботе со мной будут приятные бонусы)

При отсутствии ТЗ помогу сформулировать конкретную задачу.

Что я предлагаю:

Уникальный (не шаблонный) дизайн сайтов

Лендинги

Баннеры

Логотипы

Визитки

Не программирую, не верстаю, но сотрудничаю с надежными верстальщиками, программистами, чей профессионализм зарекомендован годами.

Стоимость моих услуг:

Дизайн главной страницы - 3500 рублей.

Внутренняя страница - от 1000 рублей.

Лендинг - от 4000 рублей.

Логотип - 1500 рублей.

Визитки - 2000 рублей.

Система расчета:

Webmoney: R247069291748

Яндекс кошелек: 410013494337671

Сбербанк: 4276 1600 1416 1591

Citibank: 4277 6066 8892 8581

Tinkoff Bank: 5213 2437 3173 0097

Контакты:

Skype: tim2016667

ICQ: 666666937

WhatsApp: +79324709829

E-mail: [email protected]

VK: https://vk.com/time81

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008794726351