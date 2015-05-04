timtim34281

Ольга timtim34281

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер, корректор

Услуги:

- Копирайт

-Статьи

-Обзоры

-Продающие тексты

-Нейминг

-Тексты для сайтов

-Доклады, презентации, речи, письма

- Рерайт (статьи, обзоры)

- Маркетинговые исследования

-Маркетинговые обзоры;

-Работа с большими массивами информации;

-Консультации по структуре и наполнению сайтов, разработке фирменного стиля.

Компетентность, ответственность, аналитические способности, креативность, коммуникабельность,

аккуратность, высокая обучаемость, художественный вкус.