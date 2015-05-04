timtim34281

Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер, корректор
Услуги:
- Копирайт
-Статьи
-Обзоры
-Продающие тексты
-Нейминг
-Тексты для сайтов
-Доклады, презентации, речи, письма
- Рерайт (статьи, обзоры)
- Маркетинговые исследования
-Маркетинговые обзоры;
-Работа с большими массивами информации;
-Консультации по структуре и наполнению сайтов, разработке фирменного стиля.
Компетентность, ответственность, аналитические способности, креативность, коммуникабельность,
аккуратность, высокая обучаемость, художественный вкус.
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