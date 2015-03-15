Рерайтинг, Копирайтинг

Приветствую Вас на своей странице!

Для начала расскажу немного о моей деятельности – пишустатьи по разным направлениям: спорт, здоровье, история, книги, фильмы, музыка.

О себе: Применяю творческий подход к своей работе. Моёмнение заключается в том, что талант писателя – это умение вызвать у читателей

восторг и какие-либо другие бурные эмоции, которые в данном деле и являются

признаком профессионализма. Другими словами, мастер своего дела должен уметь

вызвать ту или иную эмоцию всего лишь с помощью нескольких фраз. Также я владею

двумя языками: русский, английский.

К моим талантам можно отнести написание собственныхпроизведений, талант в умении подобрать такие слова, которые позволят полностью

погрузится в прочтение даже короткого рассказа.

Постоянно расширяю свой словарный запас с помощьючтения книг различных жанров и статей в интернете.

Что касается конкретно моей работы это то, что ястрого соблюдаю оговоренные сроки, поддерживаю постоянную связь с заказчиком,

чётко прорабатываю концепцию текста, применяю свой опыт и профессионализм.

Свои контактные данные япредоставляю заказчикам через личные сообщения на данном ресурсе.

Расценки:

Рерайтинг — от 1,5$/1K

Копирайтинг — от 3$/1K

SEO копирайтинг — от 4$/1K

Продающие тексты — от 15$ за текст

Перевод с англ. на рус. — от 4$/1K

Цена зависит от сложности и срочности проекта. При больших объемах возможныскидки.