Приветствую Вас на своей странице!
Для начала расскажу немного о моей деятельности – пишустатьи по разным направлениям: спорт, здоровье, история, книги, фильмы, музыка.
О себе: Применяю творческий подход к своей работе. Моёмнение заключается в том, что талант писателя – это умение вызвать у читателей
восторг и какие-либо другие бурные эмоции, которые в данном деле и являются
признаком профессионализма. Другими словами, мастер своего дела должен уметь
вызвать ту или иную эмоцию всего лишь с помощью нескольких фраз. Также я владею
двумя языками: русский, английский.
К моим талантам можно отнести написание собственныхпроизведений, талант в умении подобрать такие слова, которые позволят полностью
погрузится в прочтение даже короткого рассказа.
Постоянно расширяю свой словарный запас с помощьючтения книг различных жанров и статей в интернете.
Что касается конкретно моей работы это то, что ястрого соблюдаю оговоренные сроки, поддерживаю постоянную связь с заказчиком,
чётко прорабатываю концепцию текста, применяю свой опыт и профессионализм.
Свои контактные данные япредоставляю заказчикам через личные сообщения на данном ресурсе.
Расценки:
Рерайтинг — от 1,5$/1K
Копирайтинг — от 3$/1K
SEO копирайтинг — от 4$/1K
Продающие тексты — от 15$ за текст
Перевод с англ. на рус. — от 4$/1K
Цена зависит от сложности и срочности проекта. При больших объемах возможныскидки.