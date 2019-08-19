Ведение и продвижение групп ВК. Экономлю Вам время для любимого дела

Привет! Меня зовут Татьяна Савинова-Тиц. Я дипломированный SMM-менеджер.

Занимаюсь оформлением, ведением и продвижением групп ВК без дополнительных затрат на рекламу.

Я могу помочь, если:

- у Вас есть группа ВК, но нет времени на ее ведение;

- Ваша группа неактивна (нет реакции на посты, нет новых подписчиков и обращений);

- Вы хотите продвинуть свой бизнес или хобби через ВК с "нуля".

Основные навыки:

Оформление и ведение групп ВК

Разработка единого фирменного стиля (обложка, аватар, посты)

Настройка продающих элементов группы

Подключение и настройка приложений / виджетов

Работа с рассылками

Изучение и анализ целевой аудитории (ЦА)

Разработка плана убеждения подписчиков

Создание контент-плана для привлечения ЦА

Написание уникальных постов разных типов

Проведение продающих опросов и розыгрышей

Безбюджетное продвижение группы (взаимопиар, посевы и т.д.)

Предлагаю начать взаимодействие с бесплатной консультации.