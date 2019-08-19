titcian

Татьяна titcian

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ведение и продвижение групп ВК. Экономлю Вам время для любимого дела

Привет! Меня зовут Татьяна Савинова-Тиц. Я дипломированный SMM-менеджер.

Занимаюсь оформлением, ведением и продвижением групп ВК без дополнительных затрат на рекламу.

Я могу помочь, если:

- у Вас есть группа ВК, но нет времени на ее ведение;

- Ваша группа неактивна (нет реакции на посты, нет новых подписчиков и обращений);

- Вы хотите продвинуть свой бизнес или хобби через ВК с "нуля".

Основные навыки:

    • Оформление и ведение групп ВК
    • Разработка единого фирменного стиля (обложка, аватар, посты)
    • Настройка продающих элементов группы
    • Подключение и настройка приложений / виджетов
    • Работа с рассылками
    • Изучение и анализ целевой аудитории (ЦА)
    • Разработка плана убеждения подписчиков
    • Создание контент-плана для привлечения ЦА
    • Написание уникальных постов разных типов
    • Проведение продающих опросов и розыгрышей
    • Безбюджетное продвижение группы (взаимопиар, посевы и т.д.)
    Предлагаю начать взаимодействие с бесплатной консультации.