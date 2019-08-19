Ведение и продвижение групп ВК. Экономлю Вам время для любимого дела
Привет! Меня зовут Татьяна Савинова-Тиц. Я дипломированный SMM-менеджер.
Занимаюсь оформлением, ведением и продвижением групп ВК без дополнительных затрат на рекламу.
Я могу помочь, если:
- у Вас есть группа ВК, но нет времени на ее ведение;
- Ваша группа неактивна (нет реакции на посты, нет новых подписчиков и обращений);
- Вы хотите продвинуть свой бизнес или хобби через ВК с "нуля".
Основные навыки:
- Оформление и ведение групп ВК
- Разработка единого фирменного стиля (обложка, аватар, посты)
- Настройка продающих элементов группы
- Подключение и настройка приложений / виджетов
- Работа с рассылками
- Изучение и анализ целевой аудитории (ЦА)
- Разработка плана убеждения подписчиков
- Создание контент-плана для привлечения ЦА
- Написание уникальных постов разных типов
- Проведение продающих опросов и розыгрышей
- Безбюджетное продвижение группы (взаимопиар, посевы и т.д.)
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