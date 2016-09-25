tkorginova

Перевод на итальянский и английский языки/ перевод с итальянского и английского языков, финансовый анализ

Осуществляю качественный перевод текстов с русского на итальянский и английский языки и с итальянского и английского на русский. Тексты общей и экономической тематики. Большой опыт переводов текстов экономической и финансовой тематики.

Также осуществляю финансовый анализ проектов, инвестиционный анализ. Опыт работы в финансах в международных компаниях более 14 лет.

Образование- Государственный Университет Управления.

Стоимость перевода 1000 знаков без пробелов

английский язык-150 рублей

итальянский язык-170 рублей

Финансовый анализ-по договоренности

Осуществляю оформление в виде презентаций Power Point.