tkorginova

Перевод на итальянский и английский языки/ перевод с итальянского и английского языков, финансовый анализ
Осуществляю качественный перевод текстов с русского на итальянский и английский языки и с итальянского и английского на русский. Тексты общей и экономической тематики. Большой опыт переводов текстов экономической и финансовой тематики.
Также осуществляю финансовый анализ проектов, инвестиционный анализ. Опыт работы в финансах в международных компаниях более 14 лет.
Образование- Государственный Университет Управления.
Стоимость перевода 1000 знаков без пробелов
английский язык-150 рублей
итальянский язык-170 рублей
Финансовый анализ-по договоренности
Осуществляю оформление в виде презентаций Power Point.
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