Профессиональная настройка Яндекс Директа

Профессиональная настройка Яндекс Директа от 3000р!

Важный момент : делаю всё руками, не использую шаблонность. Главную задачу, которую ставлю - это Ваш доход, это САМОЕ главное. За CTR не гонюсь - лучше та рекламная кампания, которая приносит Вам доход. Использую все фишки качественного объявления.

Что вы получите?

Отличную рекламную кампанию на [поиске + РСЯ + 2 недели ведения]

Что входит в настройку?

- Качественное семантическое ядро ;

- Проработка минус-слов ;

- Уникальные заголовки ;

- Настройка Яндекс.Метрики ;

- Установка целей ;

- Создание визитки ;

- Корректировка ставок (когда это необходимо) ;

- Анализ конкурентов + Анализ схожих компаний для выявления возможного УТП ;

- Быстрые ссылки, содержащие Ваши преимущества ;

- Добавление уточнений ;

- Добавление отображаемой ссылки ;

- Корректировка РК в течении 14 дней - слежение за метрикой за количеством отказов и изменение минус-слов ;

Также сделаю бесплатный аудит Вашей рекламной кампании. Пишите!