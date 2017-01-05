tobestone

Роман tobestone

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональная настройка Яндекс Директа

Профессиональная настройка Яндекс Директа от 3000р! 

Важный момент : делаю всё руками, не использую шаблонность. Главную задачу, которую ставлю - это Ваш доход, это САМОЕ главное. За CTR не гонюсь - лучше та рекламная кампания, которая приносит Вам доход. Использую все фишки качественного объявления. 

Что вы получите? 

Отличную рекламную кампанию на [поиске + РСЯ + 2 недели ведения] 

Что входит в настройку? 

- Качественное семантическое ядро ; 

- Проработка минус-слов ; 

- Уникальные заголовки ; 

- Настройка Яндекс.Метрики ; 

- Установка целей ; 

- Создание визитки ; 

- Корректировка ставок (когда это необходимо) ; 

- Анализ конкурентов + Анализ схожих компаний для выявления возможного УТП ; 

- Быстрые ссылки, содержащие Ваши преимущества ; 

- Добавление уточнений ; 

- Добавление отображаемой ссылки ; 

- Корректировка РК в течении 14 дней - слежение за метрикой за количеством отказов и изменение минус-слов ; 

Также сделаю бесплатный аудит Вашей рекламной кампании. Пишите!