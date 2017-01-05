Профессиональная настройка Яндекс Директа от 3000р!
Важный момент : делаю всё руками, не использую шаблонность. Главную задачу, которую ставлю - это Ваш доход, это САМОЕ главное. За CTR не гонюсь - лучше та рекламная кампания, которая приносит Вам доход. Использую все фишки качественного объявления.
Что вы получите?
Отличную рекламную кампанию на [поиске + РСЯ + 2 недели ведения]
Что входит в настройку?
- Качественное семантическое ядро ;
- Проработка минус-слов ;
- Уникальные заголовки ;
- Настройка Яндекс.Метрики ;
- Установка целей ;
- Создание визитки ;
- Корректировка ставок (когда это необходимо) ;
- Анализ конкурентов + Анализ схожих компаний для выявления возможного УТП ;
- Быстрые ссылки, содержащие Ваши преимущества ;
- Добавление уточнений ;
- Добавление отображаемой ссылки ;
- Корректировка РК в течении 14 дней - слежение за метрикой за количеством отказов и изменение минус-слов ;
Также сделаю бесплатный аудит Вашей рекламной кампании. Пишите!