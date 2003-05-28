toichili

Екатерина Белоусова toichili

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтер-редактор

В моей работе я сочетаю творчество с аналитическим подходом, чтобы создавать убедительные, занимательные и информативные тексты.
Я умею быстро вникнуть в конкретные темы и адаптироваться к индивидуальному стилю и тону каждого клиента.

Обладаю двухлетним опытом в сфере копирайтинга.

Основные направления работы:
редактура и корректура текстов, в т.ч. художественных, статьи для блогов.

Выполняю школьные и студенческие работы по гуманитарным дисциплинам: доклады, рефераты, сочинения.

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