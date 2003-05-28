Копирайтер-редактор

В моей работе я сочетаю творчество с аналитическим подходом, чтобы создавать убедительные, занимательные и информативные тексты.

Я умею быстро вникнуть в конкретные темы и адаптироваться к индивидуальному стилю и тону каждого клиента.



Обладаю двухлетним опытом в сфере копирайтинга.



Основные направления работы:

редактура и корректура текстов, в т.ч. художественных, статьи для блогов.



Выполняю школьные и студенческие работы по гуманитарным дисциплинам: доклады, рефераты, сочинения.