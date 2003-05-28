Копирайтер-редактор
В моей работе я сочетаю творчество с аналитическим подходом, чтобы создавать убедительные, занимательные и информативные тексты.
Я умею быстро вникнуть в конкретные темы и адаптироваться к индивидуальному стилю и тону каждого клиента.
Обладаю двухлетним опытом в сфере копирайтинга.
Основные направления работы:
редактура и корректура текстов, в т.ч. художественных, статьи для блогов.
Выполняю школьные и студенческие работы по гуманитарным дисциплинам: доклады, рефераты, сочинения.
Портфолио
- Лонгрид для канала в Телеграмм #21 просмотр
- Лонгрид для канала в Телеграммнет просмотров
- Статья для блоганет просмотров