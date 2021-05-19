tontty

Сергей tontty

 
51 год
4 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Coloring book

    Требуется верстка книги-раскраски формата 8,5 х 11 для KDP Amazon. Задача включает оформление обложки (лицевая и оборотная стороны) с учетом печатных рамок и кодов, а также верстку первых пяти страниц раскрасок. Необходим опыт в работе с Amazon и ссылки на выполненные проекты. Предоставить шаблоны для редактирования в Photoshop и Illustrator.

    Верстка книгДизайн обложекAdobe IllustratorAdobe Photoshop
    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Анимация персонажа в moho

    Необходимо анимировать следующего персонажа - Мышку. В заказе "Мышка" приложена - в jpg, по необходимости, уже при работе с Исполнителем - есть ai и psd форматы (хотя, некоторым проще самим всё перерисовать почему-то :)) ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    4 года назад