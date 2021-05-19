Требуется верстка книги-раскраски формата 8,5 х 11 для KDP Amazon. Задача включает оформление обложки (лицевая и оборотная стороны) с учетом печатных рамок и кодов, а также верстку первых пяти страниц раскрасок. Необходим опыт в работе с Amazon и ссылки на выполненные проекты. Предоставить шаблоны для редактирования в Photoshop и Illustrator.
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