C 2005 года - графический дизайнер
Рекламные конструкции, торговое оборудование, полиграфия, веб-дизайн
С 2009 года - моушн-дизайнер
Телевизионные тизеры, перебивки, оформление роликов для телемагазина и федеральных каналов
С 2013 года - ведущий дизайнер, продюсер
Оформление эфира, телевизионная идентика и графическое оформление телеканала, продюсирование промо-роликов и анонсов
Актуальное портфолио: http://www.sc-art.ru/anton_klapousov/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Motion Graphics Reel 2013172 просмотра
- Motion Graphics Reel 2014152 просмотра
- Web дизайн (общее)163 просмотра
- Графический дизайн (общее)712 просмотров