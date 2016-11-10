tony_k

Антон tony_k

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

C 2005 года - графический дизайнер

Рекламные конструкции, торговое оборудование, полиграфия, веб-дизайн

С 2009 года - моушн-дизайнер

Телевизионные тизеры, перебивки, оформление роликов для телемагазина и федеральных каналов

С 2013 года - ведущий дизайнер, продюсер

Оформление эфира, телевизионная идентика и графическое оформление телеканала, продюсирование промо-роликов и анонсов

Актуальное портфолио: http://www.sc-art.ru/anton_klapousov/

Портфолио