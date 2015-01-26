top10_studio

Преимущества при работе с нами:
- Гарантия результата.
- Возможность работы через расчетный счет организации.
- 100% доступность в сети, привязка к вам личного менеджера.
- Доступ к системе online мониторинга. Вы можете ежедневно отслеживать свои позиции.
- Бесплатная аналитика сайта на наличие технических ошибок.
Наша студия занимается продвижением сайтов более 7 лет и имеет множество реальных отзывов о своей работе.
В наших рядах программисты и SEO специалисты, способные выполнить, как шаблонные проекты так и нетривиальные задачи практически любой сложности.
Отлаженная схема работы позволяет работать со всей Российской Федерацией, все отчетность и необходимые для работы документы поступают без задержек.
Нашими специалистами обслуживается более 50 проектов по продвижению и сопровождению. Нашу компанию рекомендуют друзьям и партнерам и возвращаются вновь и вновь за качественными услугами.
КАЖДЫЙ клиент чей бюджет будет более 14000 руб/мес. получает от нас:
- 8 нормо-часов/мес. от программиста на доработки сайта
- 8 нормо-часов/мес. от дизайнера на разработки графических материалов.
- Услугу сопровождения, поиск и добавление/редактирование материалов на сайт в размере 30000 символов.
- АНАЛИТИКУ продающей способности с рекомендациями и объяснениями.
- БЕСПЛАТНУЮ аналитику юзабилити и ошибок по всему сайту.