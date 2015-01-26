top10_studio

Мы даем гарантию на продвижение. Комплексное продвижение. Аналитика + поведенческие факторы

Преимущества при работе с нами:

- Гарантия результата.

- Возможность работы через расчетный счет организации.

- 100% доступность в сети, привязка к вам личного менеджера.

- Доступ к системе online мониторинга. Вы можете ежедневно отслеживать свои позиции.

- Бесплатная аналитика сайта на наличие технических ошибок.

Наша студия занимается продвижением сайтов более 7 лет и имеет множество реальных отзывов о своей работе.

В наших рядах программисты и SEO специалисты, способные выполнить, как шаблонные проекты так и нетривиальные задачи практически любой сложности.

Отлаженная схема работы позволяет работать со всей Российской Федерацией, все отчетность и необходимые для работы документы поступают без задержек.

Нашими специалистами обслуживается более 50 проектов по продвижению и сопровождению. Нашу компанию рекомендуют друзьям и партнерам и возвращаются вновь и вновь за качественными услугами.

КАЖДЫЙ клиент чей бюджет будет более 14000 руб/мес. получает от нас:

- 8 нормо-часов/мес. от программиста на доработки сайта

- 8 нормо-часов/мес. от дизайнера на разработки графических материалов.

- Услугу сопровождения, поиск и добавление/редактирование материалов на сайт в размере 30000 символов.

- АНАЛИТИКУ продающей способности с рекомендациями и объяснениями.

- БЕСПЛАТНУЮ аналитику юзабилити и ошибок по всему сайту.