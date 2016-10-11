Seo оптимизация и контекстная реклама.

Продвигаю сайты по SEO. Внутренняя и внешняя оптимизация.

Грамотная закупка ссылок. Возможно написание реально продающих статей с нужными ключами.

Составление семантических ядер для SEO и контекстной рекламы.

Работаю без предоплат. Платите только за выполненную работу.

Опыт работы с различными сферами от стоматологии до недвижимости. По всей России.

Цены ниже средних.

https://yadi.sk/d/YKVAPt_Uuukdr - ссылка на кейсы по яндекс директу.

Работа с сайтами по продвижению:

kayan.ru

ask-prof.ru

broker-centr.com

krim.kayan.ru

nk-online.ru

tomas.kz

dveri-doma.com

lider-yug.ru

kvartiri-opora.ru

ozerkitur.ru

sb-23.ru

remenergoservice.ru

mozart-m.ru

yugblok.ru

и другие.

О сотрудничестве со мной не пожалеете. Моя почта [email protected]