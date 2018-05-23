Профессиональная фотосъемка и обработка фотографий на заказ – основное направление деятельности нашей Компании. TOP-PHOTO - это современный online сервис, который предлагает профессиональное ретуширование.
Опытная команда профессиональных ретушеров работает во всех жанрах обработки фотографий:
-каталожная съемка,
-предметная съемка,
-интерьерная съемка,
-fashion, beauty
-частное портфолио
-детская и семейная
-свадебная фотография
Мы стараемся найти подход к каждому клиенту, подчеркивая особенность стиля съемки, усиливая впечатление от фотографии.
Профессиональная обработка фото – дело очень кропотливое и занимает много времени. Доверяя работу нам, вы сохраняете время для новых проектов, съемок и освобождаете больше пространства для личной жизни.