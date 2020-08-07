toshkanevgmailc

Интернет маркетолог с реальным опытом работы не только в СММ, но и в медиа рекламе

Привет! Меня зовут Алина и у меня есть куча идей для вашего продвижения.

Почему стоит выбрать именно меня?

У меня на это 5 причин:

1. Реальный опыт! Я продолжительное время работала не только с личными брендами, но и продолжительно время занимаюсь продвижением коммерческих аккаунтов. Есть множество кейсов специально для вас!

2. Образование. Кроме того, что я в данный момент учусь и повышаю свою квалификацию в МГИК, я регулярно прохожу обучения на различных платформах ( например ADCONSULT).

3. Креатив. По сути я - взрыв креаива. Даже если вы считаете, что вы самый обычный и неприметный, я гарантирую, мы найдем ваш уникальность!

4. Опыт в медиа рекламе. Кроме работы в СММ меня есть опыт работы в крупнейшем медиахолдинге, где я практикую в продвижении на таких площадках как Авто Радио, Вести ФМ и другие крупные радиостанции.

5. Человеческое отношение. Объясню как что работает в интернетах русским языком без всякий сложный аббревиатур. Со мной удобно работать, я ответственная и до боли честная