Ульяна Фёдоровна tovarih_advokattovarih_advokat
-семейные споры и процедуры:взыскание алиментов, разводы, усыновления, выселение, раздел имущества и
т.п.;
- признание права собственности на недвижимость, земельные участки и иное имущество
трудовые споры: взыскание заработной платы, восстановление на рабочем месте, о материальной ответственности и т.п.;
-установление юридических фактов: родственных отношений, факта нахождения на иждивении, факта
регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака,
смерти, факта признания отцовства, факта принадлежности правоустанавливающих
документов и т.п.
—взыскание долгов, возмещение убытков;
- комплексное, а также разовое юридическое обслуживание организаций и предпринимателей;
- защита в Арбитражном суде, Суде общей юрисдикции, Мировом суде
- регистрация предприятий и предпринимателей, внесение изменений, ликвидация, под ключ;
- изготовление печатей, штампов, Электронной цифровой подписи.
- регистрация некоммерческих организаций: Общественные Организации, Ассоциации и Союзы, ТСН,
Фонды, Учреждения, АНО, Религиозные организации;
- помощь мигрантам:рабочие патенты, РВП, ВНЖ, гражданство
- Составление договоров, написание исков, претензий175 просмотров