Юридические услуги во всех сферах права

-семейные споры и процедуры:взыскание алиментов, разводы, усыновления, выселение, раздел имущества и

т.п.;

- признание права собственности на недвижимость, земельные участки и иное имущество

трудовые споры: взыскание заработной платы, восстановление на рабочем месте, о материальной ответственности и т.п.;

-установление юридических фактов: родственных отношений, факта нахождения на иждивении, факта

регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака,

смерти, факта признания отцовства, факта принадлежности правоустанавливающих

документов и т.п.

—взыскание долгов, возмещение убытков;

- комплексное, а также разовое юридическое обслуживание организаций и предпринимателей;

- защита в Арбитражном суде, Суде общей юрисдикции, Мировом суде

- регистрация предприятий и предпринимателей, внесение изменений, ликвидация, под ключ;

- изготовление печатей, штампов, Электронной цифровой подписи.

- регистрация некоммерческих организаций: Общественные Организации, Ассоциации и Союзы, ТСН,

Фонды, Учреждения, АНО, Религиозные организации;

- помощь мигрантам:рабочие патенты, РВП, ВНЖ, гражданство