Профессиональные знания
Операционные системы:
Windows XP64/2003/XP/2000/NT4/NT3.51/9x/3.11, MS DOS
Языки программирования:
Java, SQL, PL/SQL
Технологии:
J2SE, J2EE (JMS, Servlets, JSP, JSF),
CORBA, CORBA Naming Service, CORBA Notification Service,
CORBA Event Service,
XML, XPATH, SAX, DOM, XML DB,
Паттерны проектирования
Библиотеки:
Spring,
Swing, SWT,
JDBC,
ActiveMQ (реализация JMS),
JacORB, Visibroker, Java ORB,
Apache Commons,
Exists, XML DB, Xindice
Сервера приложений и веб - сервера:
JBoss, Tomcat, Resin
Базы данных:
Oracle, Apache Derby
Опыт работы 2006.09 – настоящее время
Luxoft (http://www.luxoft.com)
Работа в проекте компании Oilspace(oilspace.com).
Разработка/доработка/тестирование исходного кода модуля PnL (Pane and Loans).
Технологии: Java, junit, xml/xslt, html
2006.05 – 2006.10
Работа по договору подряда с East-View (http://www.eastview.com/peri/index.asp),Москва)
Проект Savine.
Web-проект на основе Spring и Xml Db Exists для работы с электронными каталогами. Разработка с нуля.
Технологии: Java, jsp, servlets, Spring, Exists
2002 – 2006
“ Коралл – Сервис” (http://elikor.ru), Россия
Ведущий Java разработчик
Разработка CORBA сервера для внутренней ERP.
Многопоточный сервер, включающий в себя пулы объектов, пулы соединений, пулы форм для тонкого клиента, систему управления соединения с Oracle, система слежения за пользователями, гибкое управление пользователями, управление отчетами, журналирование всех действий пользователей, измерение производительности системы. Все остальные разработки работают на данном сервере.
Технологии: Java, CORBA, COM, XML
Разработка внутренней ERP.
Оперативный учет, складской учет, бухгалтерский учет, аналитика.
Технологии: Java, CORBA, COM, XML
Тонкий клиент для внутренней ERP системы
Создание фреймворка для разработки тонкого клиента для внутренней ERP системы. Управляемые с сервера элементы пользовательского интерфейса. Библиотека для генерации кода для реализации тонкого клиента (help-классы, серванты (CORBA), классы работы с XML, классы обработчики событий), JavaBeans для Netbeans.
Технологии: Java, JavaBeans, UML, XML, jdom, ORB Visibroker, CORBAMSXML, design patterns
Система отчетов для внутренней ERP системы
Рефакторинг legacy-кода. Модификация программы для удовлетворения текущим требованиям. Разработка движка для работы с шаблонами документов.
Технологии: Java, XML, JDOM, ORACLE
Транспортный модуль
Разработка транспортного модуля для внутренней ERP (различные формы и таблицы на тонком клиенте, отчеты и т.д.). Автоматизация транспортного отдела фирмы (справочники, заявки, обработки загрузочных листов, работа на складе, ТТН, фрахты, оплаты). Интеграция с внутренней ERP.
Технологии: Java, ORACLE, PL/SQL, CORBA, UML
Модуль CRM для внутренней ERP
Разработка модуля для работы с контрагентами для внутренней ERP (сервисы, отчеты, классификация, задания для менеджеров, аналитика по контрагентам).
Технологии: Java, ORACLE, PL/SQL, CORBA
Аналитические отчеты
Постановка задачи и разработка различных отчетов для отдела финансового анализа, отделов учета, менеджеров, подразделения розничных продаж и т.д. (более 150 отчетов). Отгрузки по дням/классификаторам/динамические/и т.п., складские отчеты, отчеты по эффективности/задолженностям/остаткам, cписки/перечни, тесты. и т.д.
Технологии: Java, ORACLE, PL/SQL, CORBA
Бухгалтерские отчеты
Постановка задачи и разработка различных отчетов для бухгалтерии. Книга покупок, книга продаж, журналы ордера, оборотные ведомости, перечни, ведомость 16, задолженности и т.д.
Технологии: Java, ORB Visibroker, CORBA, ORACLE, PL/SQL
Интеграция с системой написанной на Clipper
Многозвенная архитектура.
[Java]-[Oracle-тригер-dll]-[ipx-сервер]-[clipper]-[com-сервер]-
[сервер-подкачки Java]-[Oracle]-[Java].
Технологии: Clipper, IPX, COM, ORB Visibroker, CORBA, Java, ORACLE, PL/SQL