Профессиональные знания

Операционные системы:

Windows XP64/2003/XP/2000/NT4/NT3.51/9x/3.11, MS DOS

Языки программирования:

Java, SQL, PL/SQL

Технологии:

J2SE, J2EE (JMS, Servlets, JSP, JSF),

CORBA, CORBA Naming Service, CORBA Notification Service,

CORBA Event Service,

XML, XPATH, SAX, DOM, XML DB,

Паттерны проектирования

Библиотеки:

Spring,

Swing, SWT,

JDBC,

ActiveMQ (реализация JMS),

JacORB, Visibroker, Java ORB,

Apache Commons,

Exists, XML DB, Xindice

Сервера приложений и веб - сервера:

JBoss, Tomcat, Resin

Базы данных:

Oracle, Apache Derby

Опыт работы 2006.09 – настоящее время

Luxoft (http://www.luxoft.com)

Работа в проекте компании Oilspace(oilspace.com).

Разработка/доработка/тестирование исходного кода модуля PnL (Pane and Loans).

Технологии: Java, junit, xml/xslt, html

2006.05 – 2006.10

Работа по договору подряда с East-View (http://www.eastview.com/peri/index.asp),Москва)

Проект Savine.

Web-проект на основе Spring и Xml Db Exists для работы с электронными каталогами. Разработка с нуля.

Технологии: Java, jsp, servlets, Spring, Exists

2002 – 2006

“ Коралл – Сервис” (http://elikor.ru), Россия

Ведущий Java разработчик

Разработка CORBA сервера для внутренней ERP.

Многопоточный сервер, включающий в себя пулы объектов, пулы соединений, пулы форм для тонкого клиента, систему управления соединения с Oracle, система слежения за пользователями, гибкое управление пользователями, управление отчетами, журналирование всех действий пользователей, измерение производительности системы. Все остальные разработки работают на данном сервере.

Технологии: Java, CORBA, COM, XML

Разработка внутренней ERP.

Оперативный учет, складской учет, бухгалтерский учет, аналитика.

Технологии: Java, CORBA, COM, XML

Тонкий клиент для внутренней ERP системы

Создание фреймворка для разработки тонкого клиента для внутренней ERP системы. Управляемые с сервера элементы пользовательского интерфейса. Библиотека для генерации кода для реализации тонкого клиента (help-классы, серванты (CORBA), классы работы с XML, классы обработчики событий), JavaBeans для Netbeans.

Технологии: Java, JavaBeans, UML, XML, jdom, ORB Visibroker, CORBAMSXML, design patterns

Система отчетов для внутренней ERP системы

Рефакторинг legacy-кода. Модификация программы для удовлетворения текущим требованиям. Разработка движка для работы с шаблонами документов.

Технологии: Java, XML, JDOM, ORACLE

Транспортный модуль

Разработка транспортного модуля для внутренней ERP (различные формы и таблицы на тонком клиенте, отчеты и т.д.). Автоматизация транспортного отдела фирмы (справочники, заявки, обработки загрузочных листов, работа на складе, ТТН, фрахты, оплаты). Интеграция с внутренней ERP.

Технологии: Java, ORACLE, PL/SQL, CORBA, UML

Модуль CRM для внутренней ERP

Разработка модуля для работы с контрагентами для внутренней ERP (сервисы, отчеты, классификация, задания для менеджеров, аналитика по контрагентам).

Технологии: Java, ORACLE, PL/SQL, CORBA

Аналитические отчеты

Постановка задачи и разработка различных отчетов для отдела финансового анализа, отделов учета, менеджеров, подразделения розничных продаж и т.д. (более 150 отчетов). Отгрузки по дням/классификаторам/динамические/и т.п., складские отчеты, отчеты по эффективности/задолженностям/остаткам, cписки/перечни, тесты. и т.д.

Технологии: Java, ORACLE, PL/SQL, CORBA

Бухгалтерские отчеты

Постановка задачи и разработка различных отчетов для бухгалтерии. Книга покупок, книга продаж, журналы ордера, оборотные ведомости, перечни, ведомость 16, задолженности и т.д.

Технологии: Java, ORB Visibroker, CORBA, ORACLE, PL/SQL

Интеграция с системой написанной на Clipper

Многозвенная архитектура.

[Java]-[Oracle-тригер-dll]-[ipx-сервер]-[clipper]-[com-сервер]-

[сервер-подкачки Java]-[Oracle]-[Java].

Технологии: Clipper, IPX, COM, ORB Visibroker, CORBA, Java, ORACLE, PL/SQL