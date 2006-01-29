ПЕРЕВОДЧИК - АНГЛИЙСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Ум, широкий кругозор (контракты, международное право, финансы и банк, ВЭД, таможня, техническая документация в области химии, нефтехимии, нефтепереработки, информационных технологий и т.д., техническая документация на различное оборудование и программное обеспечение, инструкции, лицензии, сертификаты, художественная и деловая литература).

Работоспособность, быстрота и качество.

ПК, e-mail, ICQ, Internet. Работа в любое время.