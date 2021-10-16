Маркетинг

Занимаюсь интернет рекламой, привлечением клиентов в бизнес и развитием компаний в интернете более 5лет, за это время множество крупных компаний получили новых клиентов, смогли масштабировать свой бизнес.Знаю и умею использовать множество инструментов по привлечению клиентов и увеличения количества продаж.Имею опыт работы с крупными компаниям и большими рекламными бюджетами. Начиная от продажи фотоаппаратов, до крупных дилерских центров, производственных предприятий.Полностью понимаю задачи клиентов и потребности целевой аудитории для проведения эффективной работы над проектом и достижения максимального результата.Работаю по договору, любые способы оплаты. Самозанятый, ИП, ООО