Здесь можно заказать продвижение вашего бизнеса
Продвижение групп в контакте:
✔ Анализ конкурентов и поиск ЦА;
✔ Рост заинтересованных участников сообщества (без спама и накрутки);
✔ Увеличение продаж с помощью таргетинговой рекламы;
✔ Рекомендации по оформлению группы;
Также у нас можно заказать:
------------------------------------------------
- Реклама у ютуб блогеров;
- Аудит и ведение ютуб канала;
- Реклама в одноклассниках;
- Дизайн баннеров, оформление группы и т.п;
- Лендинг (одностраничный сайт);
- Монтаж видеороликов;
- Озвучку.
Действие аккаунта приостановлено!