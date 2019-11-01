Здесь можно заказать продвижение вашего бизнеса

Продвижение групп в контакте:

✔ Анализ конкурентов и поиск ЦА;

✔ Рост заинтересованных участников сообщества (без спама и накрутки);

✔ Увеличение продаж с помощью таргетинговой рекламы;

✔ Рекомендации по оформлению группы;

Также у нас можно заказать:

------------------------------------------------

- Реклама у ютуб блогеров;

- Аудит и ведение ютуб канала;

- Реклама в одноклассниках;

- Дизайн баннеров, оформление группы и т.п;

- Лендинг (одностраничный сайт);

- Монтаж видеороликов;

- Озвучку.