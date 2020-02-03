triumvirat

Всем добра!

РезюмеАвилова Екатерина Евшеньевна10 сентября 1981гЗамужем, детей нет.Новгородский Государственный Университет им. ЯрославаМудрого ( неоконченное высшее)Опыт работы:2014-2014 Телеканал "Дивест" Корреспондент,оператор, видеомонтажер.-Поиск информационных поводов-Написание сценариев для сюжетов-Начитка закадрового текста-Написание пресс-релизов-Сьемка сюжетов на профессиональную видеокамеру-Монтаж сюжетов (Adobe Premier Pro)-Верстка оригинал-макетов( Photoshop)2013-1014 ГК "Дарница" Архивариус-создание архива с нуля-Поиск и размещение накладных в архиве-Проверка правильности заполнения накладных2008-2013 Каталог "Рио" Внештатный корреспондент-Написание статей различных жанров-Поиск информации-Проведение интервью ( в т.ч. по телефону)2006-2008 ГТРК"Псков" "Вести России"корреспондент-Сбор информации ( интервью беседа)-Начитка закадрового текста-Написание сценария на утверждение2003-2006 журнал "Стройматериалы СПБ"Информационный редактор-Мониторинг СМИ, публикаций строительных компаний, посещениепресс-конференций и других мероприятий для написания статей, новостей,

аналитических метериалов.-Проведение, подготовка публикации интервью.-Создание материалов в разных жанрах( информ. заметка,интервью, репортаж)-Редактирование текстов-Разработка концепции журнала-Создание пресс-релизов компании-Разработка и реализация собственных проектов, рубрик-Ведение колонки редактора-Информационная поддержка строительного портала ( наполнениестатьями, новостями, подбор иллюстраций к ним)-Общение со специалистами строительного рынка, получениеэкспертных мнений, комментариев.2002-2003 Газета " Реклама-Шанс" Корректор-Исправление ошибок в оригинал-макетах, статьях.-Ведение базы обьявлений в программе Exel-Написание статей-Верстка оригинал-макетов ( как подработка)Навыки: Активный пользователь ПК,Internet. Владею: Photoshop, Adobe Premier Pro, WordНемного: Exel CorelDraw. Написание текстов различной тематики.Личные качества: Стремление к профессиональному росту исамосовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость,

коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем,

инициативность, пунктуальность.