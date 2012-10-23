trofimich81

Дизайнер-иллюстратор

Представлюсь, меня зовут Евгений Трофименко.

Я дизайнер-иллюстратор. Работаю в разных техниках и стилях около пяти лет.

Считаю, что творческий человек должен постоянно развиваться и совершенствоваться, поэтому портфолио периодически обновляется и появляются новые разделы.

Так что следите:)

Если вас заинтересовало моё творчество можете связаться со мной по почте или позвонить (см. Обо мне). Территориально нахожусь в г. Воронеже.

Форма работы - Freelance. Тесно сотрудничаю с талантливыми и профессиональными людьми в области программирования, дизайна, фото и тд.

Если вы решите сделать заказ у меня, то можете быть уверенны в том, что работа будет выполнена качественно и в срок!

С уважением, Евгений (Trofim, Trofimich)