Образование

основное

1999-2007 Казанский Государственный Технический Университет Техническая Кибернетика и Информатика инженер

Повышение квалификации/курсы

2006 - Основы HTML и CSS «Специалист» свидетельство об окончании

2006 - Web-mastering «Специалист» свидетельство об окончании

2006 - PHP «Специалист» свидетельство об окончании

Профессиональный опыт

1. 10.2005 - 07.2006 Интернет-магазин

Администратор сайта

Ведение базы товаров, администрирование сайта (новости, статьи, доработка кода), оптимизация.

2. 02.2005 - 08.2005 1С: Бухучет и Торговля

Эксперт отдела внедрения

Внедрение программных продуктов 1С. Установка, наладка, обновление 1С.

Линия консультации.

3. 12.2001 - 05.2002 КамАЗ

Оператор финансового отдела

Ведение банковских счетов. Перевод очень крупных сумм.

4. 10.1999 - 05.2001 Продуктовый супермаркет

Оператор

Ведение товарооборота, оформление первичной бухгалтерской документации, движение товара внутри магазина, пересчет товара, следила за кассами, весами.

Мои достижения - за три месяца подняли до старшего оператора. В моем подчинении было 2 человека.

Дополнительная информация

Навыки и знания:

- HTML/CSS хорошее знание. Имеется проект.

- MS Office, Internet, Dreamweaver/GoLive, Photoshop- опытный пользователь

- Имеется опыт ведения интернет-магазина (ведение каталога, размещение новостей, редактирование веб-страниц)

Имею выделенный безлимитный интернет.