Образование
основное
1999-2007 Казанский Государственный Технический Университет Техническая Кибернетика и Информатика инженер
Повышение квалификации/курсы
2006 - Основы HTML и CSS «Специалист» свидетельство об окончании
2006 - Web-mastering «Специалист» свидетельство об окончании
2006 - PHP «Специалист» свидетельство об окончании
Профессиональный опыт
1. 10.2005 - 07.2006 Интернет-магазин
Администратор сайта
Ведение базы товаров, администрирование сайта (новости, статьи, доработка кода), оптимизация.
2. 02.2005 - 08.2005 1С: Бухучет и Торговля
Эксперт отдела внедрения
Внедрение программных продуктов 1С. Установка, наладка, обновление 1С.
Линия консультации.
3. 12.2001 - 05.2002 КамАЗ
Оператор финансового отдела
Ведение банковских счетов. Перевод очень крупных сумм.
4. 10.1999 - 05.2001 Продуктовый супермаркет
Оператор
Ведение товарооборота, оформление первичной бухгалтерской документации, движение товара внутри магазина, пересчет товара, следила за кассами, весами.
Мои достижения - за три месяца подняли до старшего оператора. В моем подчинении было 2 человека.
Дополнительная информация
Навыки и знания:
- HTML/CSS хорошее знание. Имеется проект.
- MS Office, Internet, Dreamweaver/GoLive, Photoshop- опытный пользователь
- Имеется опыт ведения интернет-магазина (ведение каталога, размещение новостей, редактирование веб-страниц)
Имею выделенный безлимитный интернет.