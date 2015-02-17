trubolaz75

специалист по дымоходам

9 лет занимаюсь на фирме установкой дымоходов для каминов печей и газовых котлов.Есть диплом от МЧС России о том что-прошёл обучение по производству и монтажу трубо-печных работ в 2001 году.

Устанавливаю дымоходы таких фирм как Shidel,Tona,Вулкан,Росстин.

Также занимаемся восстановлением дымоходов от газовых котлов технологией Furanflex(устанавливается полимерный вкладыш на всю длину дымохода)болезнь дымоходов.

Багаж сложных тех.решении огромный.по фото и размерам могу составить любую комплектацию дымохода.

Начинающий фрилансер,хочу чтобы мои навыки и знания помогли при строительстве кому-нибудь.