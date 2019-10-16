Если я чего решил, то "выпью" обязательно

Провизор по базовому образованию. Очная аспирантура Химический факультет Алтайский государственный университет, (крайний год)

прошел путь от контроллера до заведующего лабораторией и начальника отдела обеспечения качества на фармацевтическом производстве.

Специализируюсь на:

- разработка новых продуктов рынка ЗОЖ (функциональные, обогащенные, персонализированные), чайные напитки в стик-упаковке, мармелад с проростками и аминокислотами, хлебцы из пророщенных семян, травяные ванны... ;

- проектировка и поставка линий по производству функциональных продуктов питания и косметики. линии по глубокой переработке растительного сырья (от свежего сырья до готового продукта), вакуумные технологии в производстве, динамические системы экстрагирования;

работаю с командой экспертов со всего мира.