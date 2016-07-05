Андрей выполнил работу ещё до того, как мы окончательно договорились о сделке :) Чувствуется профессионализм (с его слов, он работал админом у хостера и сомнений в этом не возникает), учтены все хотелки! На протяжении выполнения, был всё время на связи, консультировал по написанному конфигу, предлагал более рациональные решения! Отличный исполнитель, к которому сразу проникаешься доверием и уважением к знаниям. Рекомендую!