Выполняю работу по рерайтингу, копирайтингу, постингу, транскрайбингу, переводу статей с английского на русский и наоборот, владею английским и немецким языками, грамотный русский.

Предлагаю рерайт, копирайт и постинг в области психологии, философии, здоровья, развлечений, рекламы, семьи, животных, воспитания детей, отношений, туризма, литературы, кино и т.д.

Опыт работы с фотошопом

Транскрайбинг

Ведение пабликов в соцсетях (Вконтакте, Facebook и т. д. )

Технический перевод - английский, немецкий

Редактирование текстов

Качественный PR каналов, поднятие рейтингов