Выполняю работу по рерайтингу, копирайтингу, постингу, транскрайбингу, переводу статей с английского на русский и наоборот, владею английским и немецким языками, грамотный русский.
- Предлагаю рерайт, копирайт и постинг в области психологии, философии, здоровья, развлечений, рекламы, семьи, животных, воспитания детей, отношений, туризма, литературы, кино и т.д.
- Опыт работы с фотошопом
- Транскрайбинг
- Ведение пабликов в соцсетях (Вконтакте, Facebook и т. д. )
- Технический перевод - английский, немецкий
- Редактирование текстов
- Качественный PR каналов, поднятие рейтингов
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