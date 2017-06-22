tweety888

Мария Данилова tweety888

 
33 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Выполняю работу по рерайтингу, копирайтингу, постингу, транскрайбингу, переводу статей с английского на русский и наоборот, владею английским и немецким языками, грамотный русский.

  • Предлагаю рерайт, копирайт и постинг в области психологии, философии, здоровья, развлечений, рекламы, семьи, животных, воспитания детей, отношений, туризма, литературы, кино и т.д.
  • Опыт работы с фотошопом
  • Транскрайбинг
  • Ведение пабликов в соцсетях (Вконтакте, Facebook и т. д. )
  • Технический перевод - английский, немецкий
  • Редактирование текстов
  • Качественный PR каналов, поднятие рейтингов
Photoshop