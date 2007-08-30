- СУБД: ORACLE 10g, MS SQL Sever 2000, InterBase, MS Access (MS Jet SQL);
- Oracle Application Express (htmldb), Oracle Workflow;
- PL/SQL, Transact-SQL (оптимизация запросов);
- вэб-программирование - Oracle APEX, Delphi 7 (WebSnap), JavaScript, HTML;
- объектно-ориентированное программирование в Delphi 7,
многопоточное программирование;
- WinAPI, SEH (получение стека вызовов процедур в Delphi);
проектирование (ERwin) и администрирование БД;
- Си, основы С#;
- Технологии: клиент-сервер, ADO, ADOX, JRO (программная синхронизация и репликация БД);
- Работа с древовидными структурами в реляционных БД
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