tyoma

Гость tyoma

 
41 годРоссия/Уфа
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

- СУБД: ORACLE 10g, MS SQL Sever 2000, InterBase, MS Access (MS Jet SQL);

- Oracle Application Express (htmldb), Oracle Workflow;

- PL/SQL, Transact-SQL (оптимизация запросов);

- вэб-программирование - Oracle APEX, Delphi 7 (WebSnap), JavaScript, HTML;

- объектно-ориентированное программирование в Delphi 7,

многопоточное программирование;

- WinAPI, SEH (получение стека вызовов процедур в Delphi);

проектирование (ERwin) и администрирование БД;

- Си, основы С#;

- Технологии: клиент-сервер, ADO, ADOX, JRO (программная синхронизация и репликация БД);

- Работа с древовидными структурами в реляционных БД

JavascriptOracleHTMLDelphi