Сделаю быстро, качественно и недорого

Я студен "МНУ ім. В. О. Сухомлинського (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського)". Учусь на 3 курсе по специальности "Компьютерная инженерия". Владею хорошим уровнем английского, знания ПК на свободном уровне и даже более так как моя специальность связана с графическим дизайном, программированием, работа с текстами, оформлением сайтов, эмблем и очень многим ещё. Сделаю быстро, качественно и недорого так чтобы все остались довольны. Уверен что начнем долгое совместное сотрудничество.