Образование высшее – техническое. С 1986 по 1993 г. учеба в МИФИ по специальности «ЭВМ, вычислительные комплексы и компьютерные сети ». Инженер - системотехник. По окончании института работал в АО «Прогресс» ведущим программистом в области разработки программного обеспечения БД финансовых учетных систем в рамках SQL (IOracle). Владею английским техническим. В совершенстве знаю следующие языки программирования Pascal(Delphi) , C++ (C++Builder) , PL SQL Семейное положение - женат. Вредных привычек не имею. Имеется загранпаспорт, водительский права.

P.S.

Работал с 1993 года ведущим программистом в АО «Прогресс» – Проектирование, создание и внедрение промышленных БД регионального масштаба, коммерческого характера. С 1995 года менеджер проектов. (Платформа ORACLE 8,9, MS).

C 1999 года ведущий программист по созданию системы Казначейского исполнения бюджета РФ .

E-Mail : [email protected]

Тел (495) 997-91-75 (моб)

Андрей.

Работаю без авансов и предоплат.

Для выполнения работ необходимо ТЗ.