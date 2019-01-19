ulsha_eremina

Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом. Пишу грамотно стилистически и пунктуационно, без лишней воды.

Здравствуйте! Меня зовут Юлия и я очень люблю писать.

С самого детства читала запоем художественную литературу, сейчас к ней добавилась еще и прикладная литература.

В школе был высокий бал по ЕГЭ, что гарантирует мою стилистическую и грамматическую компетентность.

Пишу тексты для своего блога и коммерческого блога своих друзей. Люблю писать тексты с вызовом, для реакции аудитории. Затрагивать острые темы, но это не обязательно.

Совсем недавно зарегистрировалась на этом сайте, поэтому не имею рейтингов и отзывов, но вы не пожалеете, если выберете меня копирайтером или рерайтером вашего заказа.