ultimate1986

SEO специалист, продвижение сайтов в США, Германии, Украине, России. Оптимизация сайтов, доработки веб-сайтов на всех современных CMS.
Timokhov Promotion
SEO руководитель отдела продвижения (22.08.2014 – по сей день)
Продвижение, оптимизация сайтов, интернет магазинов.
Вывод из-под фильтров.
Наращивание ссылочной массы.
Наполнение контентом вашего проекта. СЕО тексты и т.д.
Микро разметка для Richsnippets (расширенные сниппеты в результатах поиска ПС).
Оптимизация рекламных компаний Facebook Ads для Instagram. Опыт по настройке аудиторий и снижения цены за клик/показы. Наращивание подписчиков. Оформление страничек интернет-магазинов в социальных сетях Facebook, Instagram.
Контекстная реклама Google Реклама. Опыт настройки ремаркетинг, создания списков товаров для PPC рекламы.