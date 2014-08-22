ultimate1986

SEO специалист, продвижение сайтов в США, Германии, Украине, России. Оптимизация сайтов, доработки веб-сайтов на всех современных CMS.

Timokhov Promotion

SEO руководитель отдела продвижения (22.08.2014 – по сей день)

Продвижение, оптимизация сайтов, интернет магазинов.

Вывод из-под фильтров.

Наращивание ссылочной массы.

Наполнение контентом вашего проекта. СЕО тексты и т.д.

Микро разметка для Richsnippets (расширенные сниппеты в результатах поиска ПС).

Оптимизация рекламных компаний Facebook Ads для Instagram. Опыт по настройке аудиторий и снижения цены за клик/показы. Наращивание подписчиков. Оформление страничек интернет-магазинов в социальных сетях Facebook, Instagram.

Контекстная реклама Google Реклама. Опыт настройки ремаркетинг, создания списков товаров для PPC рекламы.