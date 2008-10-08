Навыки:
Разработка, сопровождение коммерческой конфигурации 1cv77(спр. ~ 90,
док. ~ 30). Компоненты оперативный учет, бухгалтерский учет, УРБД. Сопровождение конф.
"Бухгалтерия".
Разработка внешних компонент для 1cv77.
Разработка web-сайта. СУБД MySQL, серверная часть Perl c ООП (CGI, DBI). Клиентская часть JScript, DHTML, css.
Разработка драйверов уровня ядра - WDM NDIS драйвер intermediate уровня.
Проектирование, документирование ПО - UML (RRose - RUP).
Исследование ПО (в познавательных целях) - IDA, SoftICE, W32DASM.
Приложения с 3d графикой - OpenGL.
Установка, настройка ASP Linux, написание скриптов (bash).
Технологии:
Win32: доступ к БД - ODBC, ADO, BDE; многопоточные приложения (нити) и синхронизация (event, mutex, interlocked…, criticalsection), волокна
(fibre);
интеграция приложений (разработка COM - компонент, в частности OLE Automation); межпроцессные, сетевые коммуникации - файлы проецируемые в
память (file
mapping),
pipe, WSA Socket, BSD Socket; hook`s (перехват событий, внедрение DLL). MacOS X (FreeBSD) - межпорцессные и сетевые коммуникации - signal`s,
pipe, shared memory (shmem), BSD socket; синхронизация (semaphore); cocoa environment.
Среды:
Delphi 4.0 - 2006, Visual Studio 5.0 - 8.0, CBuilder 5.0, 1cv77, 1cv8, ERWin, Rational Rose Enterprise Edition, XCode, Code Warrior, IDA,
SoftICE.
Опыт:
pascal, asm - более 8 лет.
c, HTML ~ 8.
VC++, Delphi, JScript, VBScript ~ 7.
W32DASM, Access, SQL ~ 6.
многопоточные приложения, синхронизация, socket`s, pipe, file mapping, hook ~ 5.
1cv77, COM, OLE Automation, DHTML, CSS, OpenGL, MacOS 9 ~ 4.
разработка драйверов, perl, ASP Linux, bash, MySQL ~ 3.
ADO, Oracle, ODBC ~ 2.
MacOS X, objective-C, 1cv80 - более 1 года.
Некоторые проекты:
Задача: Создать проект - документ для разработчиков системы "Система
обслуживания торговых точек".
Решение: Создание набора диаграмм, описывающих бизнесс процессы,
архитектуру системы и структуру БД. Начиная с диаграмм прецедентов и
диаграм последовательностей и заканчивая ER диаграммой БД.
Средства: UML, Rational Rose.
Проект: перенаправить исходящий сетевой трафик на USB устройство.
Система: Windows 2000.
Решение: Создание NDIS драйвера intermediate уровня.
Средства реализации: VC++ 6.0, NTDDK.
Проект: разработать клиент-серверную систему для работы с BLOB данными для СУБД Oracle 8.
Система: сервер - Windows NT 4.0 Server, клиент - MacOS X.
Решение: Сервер - многопоточное Win32 приложение, интерфейс связи с локальными клиентами OLE Automation, с сетевыми клиентами - BSD Socket,
интерфейс работы с Oracle - ODBC. Клиент - MacOS X приложение в среде cocoa, интерфейс для связи с сревером BSD Socket.
Средства реализации: Сервер - Delphi, VC++ 5.0. Клиент - objective-C (XCode).
Проект: получить возможности протокола SMB по отображению и снятию oplock-блокировок, с файлов на разделяемых ресурсах сервера Macintosh.
Система: MacOS X Server (10.3.5).
Решение: Расширение RPC сервиса демона smbd.
Средства реализации: c.
Проект: расширить стандартные возможности просмотра графических файлов, в частности получить возможность просмотра pdf и tiff форматов, в
системе 1cv77.
Система: Windows 9x, Windows NT/2000/XP.
Решение: Создание COM - компоненты реализующей необходимые интерфейсы.
Средства реализации: Delphi 5.0.
Проект: Извлечение текстовых блоков из файлов формата pdf, с сохранением относительного расположения текстовых блоков.
Система: Windows 9x, Windows NT/2000/XP.
Решение: Разработка набора модулей, в частности: создание объектной модели pdf формата, средства парсинга pdf файлов, средства обработки
потоков, описывающих содержание страницы, pdf формата.
Средства реализации: Delphi 6.0.
Проект: Реализовать систему межпроцессного вызова процедур, в
частности, вызов сокет-функций в "другом"(целевом) процессе.
Система: семейство Windows NT
Решение: Своя реализация PE loadera для загрузки dll в "другие"
процессы, создание механизма межпроцессного вызова на основе
технологии клиент-сервер.
Средства реализации: VC++, немного asm.