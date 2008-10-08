Навыки:

Разработка, сопровождение коммерческой конфигурации 1cv77(спр. ~ 90,

док. ~ 30). Компоненты оперативный учет, бухгалтерский учет, УРБД. Сопровождение конф.

"Бухгалтерия".

Разработка внешних компонент для 1cv77.

Разработка web-сайта. СУБД MySQL, серверная часть Perl c ООП (CGI, DBI). Клиентская часть JScript, DHTML, css.

Разработка драйверов уровня ядра - WDM NDIS драйвер intermediate уровня.

Проектирование, документирование ПО - UML (RRose - RUP).

Исследование ПО (в познавательных целях) - IDA, SoftICE, W32DASM.

Приложения с 3d графикой - OpenGL.

Установка, настройка ASP Linux, написание скриптов (bash).

Технологии:

Win32: доступ к БД - ODBC, ADO, BDE; многопоточные приложения (нити) и синхронизация (event, mutex, interlocked…, criticalsection), волокна

(fibre);

интеграция приложений (разработка COM - компонент, в частности OLE Automation); межпроцессные, сетевые коммуникации - файлы проецируемые в

память (file

mapping),

pipe, WSA Socket, BSD Socket; hook`s (перехват событий, внедрение DLL). MacOS X (FreeBSD) - межпорцессные и сетевые коммуникации - signal`s,

pipe, shared memory (shmem), BSD socket; синхронизация (semaphore); cocoa environment.

Среды:

Delphi 4.0 - 2006, Visual Studio 5.0 - 8.0, CBuilder 5.0, 1cv77, 1cv8, ERWin, Rational Rose Enterprise Edition, XCode, Code Warrior, IDA,

SoftICE.

Опыт:

pascal, asm - более 8 лет.

c, HTML ~ 8.

VC++, Delphi, JScript, VBScript ~ 7.

W32DASM, Access, SQL ~ 6.

многопоточные приложения, синхронизация, socket`s, pipe, file mapping, hook ~ 5.

1cv77, COM, OLE Automation, DHTML, CSS, OpenGL, MacOS 9 ~ 4.

разработка драйверов, perl, ASP Linux, bash, MySQL ~ 3.

ADO, Oracle, ODBC ~ 2.

MacOS X, objective-C, 1cv80 - более 1 года.

Некоторые проекты:

Задача: Создать проект - документ для разработчиков системы "Система

обслуживания торговых точек".

Решение: Создание набора диаграмм, описывающих бизнесс процессы,

архитектуру системы и структуру БД. Начиная с диаграмм прецедентов и

диаграм последовательностей и заканчивая ER диаграммой БД.

Средства: UML, Rational Rose.

Проект: перенаправить исходящий сетевой трафик на USB устройство.

Система: Windows 2000.

Решение: Создание NDIS драйвера intermediate уровня.

Средства реализации: VC++ 6.0, NTDDK.

Проект: разработать клиент-серверную систему для работы с BLOB данными для СУБД Oracle 8.

Система: сервер - Windows NT 4.0 Server, клиент - MacOS X.

Решение: Сервер - многопоточное Win32 приложение, интерфейс связи с локальными клиентами OLE Automation, с сетевыми клиентами - BSD Socket,

интерфейс работы с Oracle - ODBC. Клиент - MacOS X приложение в среде cocoa, интерфейс для связи с сревером BSD Socket.

Средства реализации: Сервер - Delphi, VC++ 5.0. Клиент - objective-C (XCode).

Проект: получить возможности протокола SMB по отображению и снятию oplock-блокировок, с файлов на разделяемых ресурсах сервера Macintosh.

Система: MacOS X Server (10.3.5).

Решение: Расширение RPC сервиса демона smbd.

Средства реализации: c.

Проект: расширить стандартные возможности просмотра графических файлов, в частности получить возможность просмотра pdf и tiff форматов, в

системе 1cv77.

Система: Windows 9x, Windows NT/2000/XP.

Решение: Создание COM - компоненты реализующей необходимые интерфейсы.

Средства реализации: Delphi 5.0.

Проект: Извлечение текстовых блоков из файлов формата pdf, с сохранением относительного расположения текстовых блоков.

Система: Windows 9x, Windows NT/2000/XP.

Решение: Разработка набора модулей, в частности: создание объектной модели pdf формата, средства парсинга pdf файлов, средства обработки

потоков, описывающих содержание страницы, pdf формата.

Средства реализации: Delphi 6.0.

Проект: Реализовать систему межпроцессного вызова процедур, в

частности, вызов сокет-функций в "другом"(целевом) процессе.

Система: семейство Windows NT

Решение: Своя реализация PE loadera для загрузки dll в "другие"

процессы, создание механизма межпроцессного вызова на основе

технологии клиент-сервер.

Средства реализации: VC++, немного asm.