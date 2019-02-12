Легкое слово — надежный текст

Журналист, копирайтер, рерайтер

Образование:факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, факультет хозяйственного права

Белорусского института правоведения

Добро пожаловать на мою большую журналистскую кухню,которая успешно функционирует и конкурирует с коллегами по перу более 30 лет! Если вам необходимы услуги копирайтера, рерайтера или журналиста, вы зашли точно по адресу. В моем многостраничном «меню» вы найдете разные жанры.

Надеюсь, Вам придутся по вкусу оригинальные, аутентичные «блюда»-тексты, изложенные на понятном языке ив стиле, присущем только мне.

С удовольствием сочиню «вкусные», увлекательные рассказы о туризме, путешествиях,

достопримечательностях городов и стран, особенностях культуры, быта и кухни

народов разных стран, подкрепленные личными эмоциями и фотографиями (я –

заядлая путешественница, побывавшая в 30 странах).

Процесс «готовки» не потребует много времени, если вам понадобятся статьи на познавательные

темы, а также на темы психологии, моды, литературы, искусства, культуры,

образования, медицины, воспитания детей, правопорядка, сезонных советов по

домашнему хозяйству, животного и растительного мира.

А как насчет нестандартных обзоров фильмов, сериалов, книг, технических и

строительных новинок, косметики? У меня есть и такой опыт.

Все перечисленное — только «верхушка айсберга» тем, которые могут зацепить и увлечь

меня.

Ваши задания, пожелания, замечания всегда будут учтены, а указанные сроки неукоснительно

выполнены. Принять заказ для меня — значит взять моральное обязательство

сделать его качественно и в срок.

Давайте посотрудничаем!