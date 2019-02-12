Журналист, копирайтер, рерайтер
Образование:факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, факультет хозяйственного права
Белорусского института правоведения
Добро пожаловать на мою большую журналистскую кухню,которая успешно функционирует и конкурирует с коллегами по перу более 30 лет! Если вам необходимы услуги копирайтера, рерайтера или журналиста, вы зашли точно по адресу. В моем многостраничном «меню» вы найдете разные жанры.
Надеюсь, Вам придутся по вкусу оригинальные, аутентичные «блюда»-тексты, изложенные на понятном языке ив стиле, присущем только мне.
С удовольствием сочиню «вкусные», увлекательные рассказы о туризме, путешествиях,
достопримечательностях городов и стран, особенностях культуры, быта и кухни
народов разных стран, подкрепленные личными эмоциями и фотографиями (я –
заядлая путешественница, побывавшая в 30 странах).
Процесс «готовки» не потребует много времени, если вам понадобятся статьи на познавательные
темы, а также на темы психологии, моды, литературы, искусства, культуры,
образования, медицины, воспитания детей, правопорядка, сезонных советов по
домашнему хозяйству, животного и растительного мира.
А как насчет нестандартных обзоров фильмов, сериалов, книг, технических и
строительных новинок, косметики? У меня есть и такой опыт.
Все перечисленное — только «верхушка айсберга» тем, которые могут зацепить и увлечь
меня.
Ваши задания, пожелания, замечания всегда будут учтены, а указанные сроки неукоснительно
выполнены. Принять заказ для меня — значит взять моральное обязательство
сделать его качественно и в срок.
Давайте посотрудничаем!
- ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧАЙНУЮ ИСТОРИЮ98 просмотров
- Что коллекционируют жители разных стран мира94 просмотра
- АХ, ЭТИ КАБЛУКИ (ИЗ ИСТОРИИ МОДЫ)96 просмотров
- КАК ПОЯВИЛИСЬ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ99 просмотров
- БЛЮДА ТЮРКСКОЙ КУХНИ. КАК ПРИГОТОВИТЬ КОЛБАСУ КАЗЫ88 просмотров
- Такая разная Барселона78 просмотров
- Весенние символы: кто главнее - березка или дракон90 просмотров
- Как празднуется Масленица в разных странах?80 просмотров
- СТРАНА ОГНЕЙ И СОЛНЦА — АЗЕРБАЙДЖАН80 просмотров