php программист
О себе:
Приветствую, меня зовут Александр. Я php веб- разработчик. Мои сильные стороны- креативность и пунктуальность. Основная цель это соответствие созданных мною продуктов ожиданиям заказчика и исполнение в заданные сроки. При работе над проектом я предпочитаю детальное обсуждение всех аспектов, что является залогом получения правильного результата.
Опыт работы:
php developerВеб-студия Unit-is Сентябрь 2015- Сентябрь 2016
php developer (team lead)
Веб-студия Re-bit Сентябрь 2015 - настоящее время
Технические навыки:
- Php + CodeIgniter
- JavaScript + jQuery
- MySQL
- WordPress
- Expression Engine
Портфолио
- Магазин ювелирных изделий171 просмотр
- Личный кабинет по заказу строительной фирмы128 просмотров
- Интернет магазин спец. одежды150 просмотров