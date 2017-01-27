php программист

О себе:

Приветствую, меня зовут Александр. Я php веб- разработчик. Мои сильные стороны- креативность и пунктуальность. Основная цель это соответствие созданных мною продуктов ожиданиям заказчика и исполнение в заданные сроки. При работе над проектом я предпочитаю детальное обсуждение всех аспектов, что является залогом получения правильного результата.

Опыт работы:

php developer

Веб-студия Unit-is Сентябрь 2015- Сентябрь 2016

php developer (team lead)

Веб-студия Re-bit Сентябрь 2015 - настоящее время

Технические навыки: