uniworks

Шахнубарян uniworks

 
40 летАрмения/Ереван
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Ваш проект, Ваши правила

Каждый клиент имеет свои требования и видение, которые надо учесть, почувствовать и самое главное понять, без чего не возможно работать.

Прежде чем предложить вариант проекта мы изучаем соответствующий сектор рынка, думаем и просчитываем различные варианты, благодаря чему рождается идея.

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