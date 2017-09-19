Ваш проект, Ваши правила
Каждый клиент имеет свои требования и видение, которые надо учесть, почувствовать и самое главное понять, без чего не возможно работать.
Прежде чем предложить вариант проекта мы изучаем соответствующий сектор рынка, думаем и просчитываем различные варианты, благодаря чему рождается идея.
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