Привет. Я занимаюсь написанием интересных текстов, SMM, переводом с английского на русский и обратно.

﻿Люблю когда тематика работы совпадает с тем, что я люблю делать в окружающем мире - йога, танцы, контактная импровизация, чай и чайная церемония, эзотерика, путешествия, Индия, Китай. Поэтому работал с сайтом http://www.my-tea.ru/ (написание статей, правильная расстановка товаров в каталоге и т.д.), группой http://vk.com/my_tea_ru, группой на facebook, и т.д.

﻿Веду группу http://vk.com/izhcontact - о контактной импровизации в Ижевске.

﻿Периодически пишу тексты\переводы для своих друзей и знакомых: http://kashira.eu/