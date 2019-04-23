Внедрение и настройка Битрикс24

Разбор проекта и 1-я консультация - БЕСПЛАТНО!

Уже используете Битрикс24? Тогда не тратьте время на изучение и самостоятельное внедрение - Доверьте это нам!

Мы можем:

- сэкономить Ваше время и деньги на изучение и внедрение;

- определить оптимальные сценарии работы в Битрикс24 для Вашего бизнеса;

Мы выполним:

- импорт клиентской базы в Битрикс24;

- настроим все карточки CRM-системы;

- интегрируем сторонние сервисы и ПО;

- подключим и настроим IP-телефония;

- автоматизируем бизнес-процессы компании в Битрикс24;

- автоматизируем продажи и маркетинг в Битрикс24;

- настроим аналитические отчеты;

- подготовим обучающие видео материалы для руководителя и сотрудников;

- и многое другое, достаточно связаться с нами любым удобным для Вас способом

Коротко о нас:

Мы UPSELLERS - автоматизация отделов продаж "под ключ". Более 5 лет создаем, развиваем и автоматизируем отделы продаж.

- гарантия на все работы;

- работа по ТЗ и Договору;

- большой набор готовых решений;

Разбор проекта и 1-я консультация - БЕСПЛАТНО!