Разбор проекта и 1-я консультация - БЕСПЛАТНО!
Уже используете Битрикс24? Тогда не тратьте время на изучение и самостоятельное внедрение - Доверьте это нам!
Мы можем:
- сэкономить Ваше время и деньги на изучение и внедрение;
- определить оптимальные сценарии работы в Битрикс24 для Вашего бизнеса;
Мы выполним:
- импорт клиентской базы в Битрикс24;
- настроим все карточки CRM-системы;
- интегрируем сторонние сервисы и ПО;
- подключим и настроим IP-телефония;
- автоматизируем бизнес-процессы компании в Битрикс24;
- автоматизируем продажи и маркетинг в Битрикс24;
- настроим аналитические отчеты;
- подготовим обучающие видео материалы для руководителя и сотрудников;
- и многое другое, достаточно связаться с нами любым удобным для Вас способом
Коротко о нас:
Мы UPSELLERS - автоматизация отделов продаж "под ключ". Более 5 лет создаем, развиваем и автоматизируем отделы продаж.
- гарантия на все работы;
- работа по ТЗ и Договору;
- большой набор готовых решений;
Разбор проекта и 1-я консультация - БЕСПЛАТНО!