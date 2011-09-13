Работаю в типографии более 16 лет.
Изготовлен календарь президенту на день рождения (эксклюзивная работа).
Фирменный стиль, огромный опыт дизайнерских работ.
Поздравительные открытки, гирлянды-растяжки, грамоты, календари, пригласительные билеты, календари перекидные. Буклеты, плакаты, листовки.
Отличная ретушь (Ретушер).
ТОЛЬКО УДАЛЕННАЯ РАБОТА.
Отличное знание Photoshop, Illustrator, QUARK, InDesign, CorelDRAW, ARTCAM, 3-d моделирование барельефов, креативность, желание постоянно повышать свой профессиональный уровень.
Сертификат "Adobe Photoshop CS2 Specialist" CertificateID:127176
Сертификат "Adobe Photoshop CS Specialist" CertificateID:126986
Сертификат " Adobe Photoshop CS3 User " CertificateID: 173468
Сертификат " QuarkXPress 7" CertificateID: 175723
Сертификат " Основы ДИЗАЙНА" CertificateID: JWEPQO-PPEPPQ-CKVZHN3V3V http://www.velesa.ru/langru/codec.php
С уважением к работодателю Алексей.