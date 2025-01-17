Разработка 3D-моделей и сборка устройств
Создаю точные 3D-модели и сопровождаю процесс сборки устройств от начала до конца. Всё продумано до мелочей: надёжный дизайн, полная функциональность и чёткое соответствие вашим требованиям.
Музыкальная композиция, аранжировка и саунд-дизайн
Пишу музыку, делаю аранжировки, свожу и мастерю треки, создаю звуковые эффекты, каверы и игровое аудио. Подготавливаю треки к выпуску на разных платформах. У меня 15 лет опыта в музыке, выступления на сцене и контракт с лейблом — гарантия, что ваш проект зазвучит круто и профессионально.
Разработка синтезаторов
Создаю синтезаторы с нуля — от дизайна корпуса до уникальных алгоритмов для звукового синтеза (никаких скучных семплов). Всё планируется, кодируется и тестируется, чтобы получить уникальный звук, которого больше нигде не найдёшь.
Графика и арт для игр
Рисую уникальные игровые стили, анимации и визуальные элементы. От заставок до спрайтов — всё для того, чтобы ваш проект выделялся и смотрелся круто на любой платформе.
Решения для бизнеса на основе ИИ
Помогаю бизнесу прокачаться с помощью ИИ. Создаю закрытые системы для анализа данных, где на первом месте безопасность, скорость работы и возможность масштабирования.
Индивидуальные ИИ-ассистенты
Разрабатываю персональных ИИ-ассистентов, полностью заточенных под ваши задачи. Конфиденциальность данных — на первом месте, автоматизация рутинных процессов — бонус.
Разработка игр на Godot
Создаю игры с уникальной механикой на движке Godot. Оптимизированный код, высокая производительность и лёгкость поддержки — это то, что я делаю лучше всего.
Локальные голосовые ассистенты
Проектирую голосовых ассистентов для дома. Работают на микрокомпьютерах и интегрируются в Home Assistant, причём все данные остаются у вас, без облаков и рисков утечки.
Оборудование для производства
Проектирую специализированное оборудование, например, пистолеты-дозаторы для изомальта. Всё делается с нуля: проектирование, тестирование, проверка на надёжность и удобство в работе.
Силиконовые формы
Делаю силиконовые формы для литья из любых материалов. Беру на себя всё: от дизайна до готового прототипа, который можно сразу запускать в производство.
Корпуса для электроники
Разрабатываю корпуса для ваших гаджетов. От чертежей и 3D-моделей до финального прототипа, готового к использованию.
Портфолио
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