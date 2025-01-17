Универсальный разработчик: 3D, музыка, графика, ИИ и оборудование

Разработка 3D-моделей и сборка устройств

Создаю точные 3D-модели и сопровождаю процесс сборки устройств от начала до конца. Всё продумано до мелочей: надёжный дизайн, полная функциональность и чёткое соответствие вашим требованиям.

Музыкальная композиция, аранжировка и саунд-дизайн

Пишу музыку, делаю аранжировки, свожу и мастерю треки, создаю звуковые эффекты, каверы и игровое аудио. Подготавливаю треки к выпуску на разных платформах. У меня 15 лет опыта в музыке, выступления на сцене и контракт с лейблом — гарантия, что ваш проект зазвучит круто и профессионально.

Разработка синтезаторов

Создаю синтезаторы с нуля — от дизайна корпуса до уникальных алгоритмов для звукового синтеза (никаких скучных семплов). Всё планируется, кодируется и тестируется, чтобы получить уникальный звук, которого больше нигде не найдёшь.

Графика и арт для игр

Рисую уникальные игровые стили, анимации и визуальные элементы. От заставок до спрайтов — всё для того, чтобы ваш проект выделялся и смотрелся круто на любой платформе.

Решения для бизнеса на основе ИИ

Помогаю бизнесу прокачаться с помощью ИИ. Создаю закрытые системы для анализа данных, где на первом месте безопасность, скорость работы и возможность масштабирования.

Индивидуальные ИИ-ассистенты

Разрабатываю персональных ИИ-ассистентов, полностью заточенных под ваши задачи. Конфиденциальность данных — на первом месте, автоматизация рутинных процессов — бонус.

Разработка игр на Godot

Создаю игры с уникальной механикой на движке Godot. Оптимизированный код, высокая производительность и лёгкость поддержки — это то, что я делаю лучше всего.

Локальные голосовые ассистенты

Проектирую голосовых ассистентов для дома. Работают на микрокомпьютерах и интегрируются в Home Assistant, причём все данные остаются у вас, без облаков и рисков утечки.

Оборудование для производства

Проектирую специализированное оборудование, например, пистолеты-дозаторы для изомальта. Всё делается с нуля: проектирование, тестирование, проверка на надёжность и удобство в работе.

Силиконовые формы

Делаю силиконовые формы для литья из любых материалов. Беру на себя всё: от дизайна до готового прототипа, который можно сразу запускать в производство.

Корпуса для электроники

Разрабатываю корпуса для ваших гаджетов. От чертежей и 3D-моделей до финального прототипа, готового к использованию.