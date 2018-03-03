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Николай
utidop
utidop
31 год
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Копирайтер со свободным личным временем
Копирайтер
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Сергей
MediaNSD
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва
(-7)
$2
10 баллов
7 лет назад
Написать для СМИ FM: "Мы не торгуем территорией ни при каком раскладе"
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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