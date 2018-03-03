utidop

Николай utidop

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Копирайтер со свободным личным временем

Копирайтер

Отзывы заказчиков

MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$2
10 баллов
7 лет назад
Написать для СМИ FM: "Мы не торгуем территорией ни при каком раскладе"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!