Дипломированный переводчик английского языка

Здравствуйте!

Я дипломированный переводчик английского языка с практикой за рубежом.

В процессе получения диплома переводчика в сфере профессиональных коммуникаций

Два месяца учился в Великобритании, поэтому свободно владею разговорным английским.

Я новичок на данном сайте, поэтому оплату за перевод буду брать по факту получения вами переведенного текста.

Переведу тексты сложности в кротчайшие сроки.

Языковые пары:

английский-русский

русский-английский

Готов немедленно приступить к переводу!

Профессионализм и конфиденциальность гарантирую.

Буду рад сотрудничеству с вами!

С уважением,

Уткин Никита