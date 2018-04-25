Дипломированный переводчик английского языка
Здравствуйте!
Я дипломированный переводчик английского языка с практикой за рубежом.
В процессе получения диплома переводчика в сфере профессиональных коммуникаций
Два месяца учился в Великобритании, поэтому свободно владею разговорным английским.
Я новичок на данном сайте, поэтому оплату за перевод буду брать по факту получения вами переведенного текста.
Переведу тексты сложности в кротчайшие сроки.
Языковые пары:
английский-русский
русский-английский
Готов немедленно приступить к переводу!
Профессионализм и конфиденциальность гарантирую.
Буду рад сотрудничеству с вами!
С уважением,
Уткин Никита
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