Нужно прикрутить к скрипту оплату на платежные системы для пополнения баланса пользователя и рекламодателя Нужно прикрутить к скрипту платежные системы паер, мегакакссу, киви. Ссылка на сайт тизерной сети где это нужно сделать [url=http://teaserxxx.ru/]http://teaserxxx.ru/ [/url] . Вебмани пополнение уже есть ...