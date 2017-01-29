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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно прикрутить к скрипту платежные системы паер, мегакаксу, яндекс деньги. Ссылка на сайт тизерной сети где это нужно сделать [url=http://teaserxxx.ru/]http://teaserxxx.ru/[/url]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно прикрутить к скрипту платежные системы паер, мегакаксу и на сайте имеется категория новости сделать чтобы добавлялось не ограниченное количество новостей,улучьшить шапку сайта. Ссылка на сайт где это нужно сделать http://teaserxxx.ru/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
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